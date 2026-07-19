Подобно на ирано-иракската война през 80-те: Русия се подготвя за нова военна реалност

Следващият етап от войната на Русия срещу Украйна може да прерасне във формат на мащабни удари по градове, подобно на „войната на градовете“ по време на Ирано-иракската война през 80-те години на миналия век. Това съобщи източник от руските военни среди пред списание The New Yorker. По онова време, след като не успяват да постигнат решителен пробив на бойното поле, Иран и Ирак започват да нанасят масирани ракетни удари по градовете си.

Загиват хиляди цивилни граждани.

Според източника Украйна отдавна живее в условията на подобни атаки, докато за Русия това се превръща в нова реалност: „Те са свикнали с това. А ние се сблъскваме с него за първи път.“

Война на два фронта

The New Yorker отбелязва, че войната сега на практика се води на два фронта: на земята – предимно в Донбас, където руската офанзива се е забавила – и във въздуха, където и двете страни засилват използването на дронове и оръжия с голям обсег.

Украйна значително е увеличила производството на дронове и все по-често взема на прицел руски складове, логистични обекти, системи за противовъздушна отбрана и петролна инфраструктура.

Предишното предимство на Русия – огромните разстояния и стратегическата дълбочина на територията ѝ – сега се е превърнало в слабост.

Противовъздушната отбрана - слабост и на двете страни

Русия не разполага с достатъчно системи за противовъздушна отбрана, за да защити необятната си територия. Същевременно експерти отбелязват, че и на Украйна ѝ липсва напълно изградена многослойна система за противовъздушна отбрана. Нейните ресурси и възможности са недостатъчни за прехващане на всички балистични ракети и новите видове руски дронове.

“They are used to it. We are experiencing it for the first time”: Russia prepares for a new reality of war



The next stage of Russia’s war against Ukraine could shift into a format of large-scale strikes on cities, similar to the “war of the cities” during the Iran–Iraq War in… pic.twitter.com/QkToAJhx5Q — NEXTA (@nexta_tv) July 19, 2026

Благодарност на командирите

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски благодари на военните. "Благодарен съм на всички наши подразделения, които ефективно унищожават окупатора и пречат на руската армия да изпълни поставените пред нея задачи", каза Зеленски на среща с командири, подчертавайки, че не трябва да се губи нито един ден, за да могат да защитят независимостта на Украйна. ОЩЕ: Русия напредва ударно в Украйна - но в друга вселена. В нашата губи километри всеки ден: пресен пример от Новопавловка (ОБЗОР - ВИДЕО)