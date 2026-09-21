Над 10 тона пресен кашкавал от сливенската мандра “Йотови” са реализирани от Kaufland само за година

Партньорството със семейното производство продължава вече шеста година

Над 10 тона пресен кашкавал, познат под българското име “гюбек”, са реализирани в магазините на Kaufland от сливенската мандра „Йотови“ само за една година. Традиционният млечен продукт на производителя се предлага под собствената марка на веригата „Брей!“ и се произвежда по автентична българска рецепта с шарена сол и червен пипер. Плановете на компанията са да реализира около 50 тона за 2026 г.

В по-широк план ритейлърът планира да изкупи над 130 тона гюбек от различни производители през настоящата година спрямо реализираните общо над 71 тона през 2025 г. Ръстът показва подчертан интерес към традиционния млечен продукт, а партньорството със сливенската мандра, което продължава вече шеста година, заема все по-важно място в развитието на предложенията под марката „Брей!“.

Освен гюбек, „Йотови“ произвежда за Kaufland и извара под собствената марка „Брей!“. През 2025 г. в магазините на веригата са реализирани над 50 000 кофички от продукта, което допълва присъствието на сливенската мандра в млечния асортимент на ритейлъра. Така партньорството между двете компании обхваща продукти с ясен български произход и познат вкус, насочени към ежедневната трапеза.

Млекопреработвателното предприятие „Йотови“ е създадено през 1994 г. в Сливен и повече от три десетилетия развива производството на млечни продукти в подножието на Източна Стара планина. Фамилният характер на компанията и връзката ѝ с региона стоят в основата на продукти, които носят усещане за традиция и близост до българската трапеза.

Повече за историята на производството на „Йотови“, както и на други български производители, партньори на Kaufland, можете да намерите в рубриката “Истории от корена” тук.