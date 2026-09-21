Среща с Гутереш и разговори за отбраната и AI: Мицотакис отива в САЩ

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис пътува до Съединените щати тази седмица за срещи с технологични компании и инвеститори в Сан Франциско и серия от дипломатически и икономически ангажименти в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН, предават AMNA и Kathimerini. Мицотакис ще прекара понеделник и вторник в Сан Франциско, където ще посети централите на Nvidia и Tesla и ще се срещне с гърци, работещи в Силициевата долина. Той ще говори и на събитие на Endeavor Greece, озаглавено „Бъдещето на изкуствения интелект“.

Във вторник той ще се срещне с кмета на Сан Франциско Даниел Лури, преди да говори на събитие на Института Хувър в Станфордския университет.

След това премиерът ще пътува до Ню Йорк, където се очаква инвестициите да бъдат централна тема на срещите му. Той ще участва в кръгла маса с повече от 30 институционални инвеститори с опит в Гърция и представители на големи гръцки компании, както и ще се срещне с ръководители на международни финансови институции.

Очаква се дискусиите да обхванат развитията в енергетиката, отбраната, технологиите и услугите, според кабинета на премиера.

Гърция регистрира увеличение на инвестициите от края на дълговата си криза, въпреки че инвестициите остават под средното ниво за Европейския съюз. Брутното образуване на основен капитал възлиза на около 16,8% от БВП през 2025 г., в сравнение с 21,4% в целия ЕС, според Евростат. Междувременно преките чуждестранни инвестиции достигнаха рекордните 11,4 милиарда евро през 2025 г., според предварителни данни на Банката на Гърция, цитирани от Enterprise Greece, в сравнение с около 7 милиарда евро през 2024 г.

Фискалното положение на Гърция

Очаква се Мицотакис да подчертае фискалното положение на Гърция, инвестиционните възможности и данъчните стимули за чуждестранни ръководители, които прехвърлят данъчното си местожителство в Гърция. Съгласно специалния данъчен режим на страната, отговарящите на условията нови данъчни резиденти могат да получат 50% освобождаване от данък върху доходите от трудова дейност и бизнес в Гърция за срок до седем години. ОЩЕ: "Мицотакис ни докара до български заплати": За гръцката опозиция България е единица мярка за икономически провал

В сряда в Ню Йорк Мицотакис ще присъства на старта на международния алианс OceanEye, инициатива, свързана с плана на Европейския съюз за разширяване на наблюдението и събирането на данни за океана. Инициативата на ЕС съчетава сателитни и in-situ наблюдения с цифрови системи, включително Европейския дигитален близнак на океана, и има за цел да засили мониторинга на океана, изследванията и свързаните с него технологии.

Той ще присъства и на обяд за гръцката диаспора, организиран съвместно от 28 организации.

Среща с Гутереш

В четвъртък Мицотакис ще се срещне с генералния секретар на ООН Антонио Гутереш и ще се обърне към Общото събрание. Той ще участва и в събитие, посветено на изкуствения интелект, в Колумбийския университет.

81-вата сесия на Общото събрание ще проведе общия си дебат от 22 до 26 септември и на 28 септември в централата на ООН в Ню Йорк.

По време на престоя си в Ню Йорк се очаква Мицотакис да се срещне и с чуждестранни лидери, представители на американски еврейски организации и международни медии.

Той е планирал да даде интервю на живо за Bloomberg Television в петък. ОЩЕ: Мицотакис и Ердоган напълно непознати на срещата на ООН