Алена Вергова срещу Захари Бахаров в новия български филм "Дълговете на инспектора"

На 19 септември започнаха снимките на новия български игрален филм "Дълговете на инспектора" (The Inspector’s Debt) – пълнометражен режисьорски дебют на сценаристката Теодора Маркова. Целият филм ще бъде заснет в Перник, като Община Перник подкрепя продукцията и съдейства за реализацията на снимките в града. В главните роли са Алена Вергова и Захари Бахаров, а към актьорския състав се присъединяват Христо Пъдев, Тристан Лазаров, Калоян Трифонов, Гергана Плетньова, Надя Керанова, Ралица Стоянова, Екатерина Казакова и други.

"Дълговете на инспектора" е сатира-драма, която разказва историята на 22-годишната Ники (Алена Вергова) – безкомпромисна млада събирачка на дългове в Перник. Известна със своята безскрупулност към длъжниците, тя се изправя срещу местен влиятелен полицай Спасов (Захари Бахаров), който отказва да погаси дълга си. Техният сблъсък се превръща в лична битка и разкрива стара семейна тайна.

Фотограф: Боряна Пандова

Още преди началото на снимките "Дълговете на инспектора" привлече сериозно международно внимание. През ноември 2025 г. проектът спечели две награди в рамките на международния ко-продукционен пазар Connecting Cottbus в Германия - Наградата на журито и Награда на публиката. Международното жури отличи проекта за неговия "истински и бунтарски портрет на едно консервативно общество" и за начина, по който чрез необичаен централен персонаж разглежда загубата на емпатия в съвременното общество.

Следващото голямо международно признание дойде през май тази година в Кан. По време на Marché du Film на фестивала в Кан "Дълговете на инспектора" спечели конкурса на Female Film Club Bulgaria и Film Forge, получавайки награда на стойност 50 000 евро, предоставена под формата на продуцентски услуги от Nu Boyana Film Studios. Международното жури определи проекта като новаторски, смел и социално остър филм със силен режисьорски глас и отчетливо усещане за тон и стил.

Филмът е българо-латвийска-германска ко-продукция, продуцирана от Мартин Марков и Кристина Деспотова от Mirrormind, в копродукция с Улдис Цекулис от VFS Films, Латвия, Кларита Краточвил и Марсел Ленц от Ostlicht Filmproduktion, Германия, както и Захари Бахаров. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ИА Национален Филмов Център, България, Латвийския Национален Филмов Център и Община Перник.

Фотограф: Боряна Пандова

Сценарият е дело на Теодора Маркова, Невена Кертова и Станиславс Токаловс. Оператор на продукцията е Валдис Целминс, с когото Теодора работи по сериалите "Съветски дънки" и "Последният развод на комунизма". За Теодора Маркова "Дълговете на инспектора" е дебют в пълнометражното кино като режисьор след дългогодишната ѝ работа като сценарист и създател на едни от най- успешните телевизионни сериали – "Под прикритие", "Денят на бащата", "Революция Z", "Съветски дънки" и много др.