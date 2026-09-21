Наред с българите: Депутат в РСМ иска и албанският език да влезе в македонската конституция

Конституционните изменения, които би трябвало да проправят пътя за влизане на българите, според македонския депутат и лидер на движението "Попули" Скендер Реджепи Зейд, не бива да се ограничават само с промяна на Преамбюла. Според него наред с вписването на българите трябва да се засегне и въпросът за албанския език и да се изостави формулировката „език, говорен от поне 20 процента от гражданите“.

Това става ясно от негово интервю пред македонската медия „Слободен печат“, в който депутатът говори за езика, конституционните изменения и европейското бъдеще на страната.

"Моето мнение е, че албанският език трябва да бъде част от Конституцията. Колкото и важен да е пътят към Европейския съюз - нашата идентичност като албанци е също толкова важна, дори повече", каза Реджепи.

Проблемът на албанците

Според него правителството използва междуетническите въпроси за политически точки, докато икономическите и социалните проблеми на гражданите са изтласкани на заден план. Като доказателство за регреса той посочи използването на албанския език в институциите. Твърди, че документи и законопроекти от министерствата до парламента пристигат само на македонски език, а също така посочи проблема с двуезичните пътни знаци. Той каза, че получава оплаквания „почти всеки ден“, особено от администратори, за проблеми с използването на езика и справедливото представителство. "Не съм процент, нито съм роден процент, нито албанците са процент", каза Реджепи, обяснявайки, че не иска правата и идентичността на албанците да бъдат обвързани със статистическо число. ОЩЕ: "Национален позор": Мицкоски разгневи албанците и те скочиха срещу "Сръбски свят" (ВИДЕО)