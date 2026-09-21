Камери със звук в столично училище: Директорът отрича незаконно подслушване, проверки не откриват нищо

Подслушват ли се разговорите на ученици, учители, родители и други посетители в столичното 20. ОУ "Тодор Минков" в район "Триадица" (центъра на София)? Такъв въпрос задава до институциите гражданин, който на 25 август в СДВР - при преглед на охранителни записи в рамките на прокурорска проверка, инициирана от него срещу директора на училището Галина Тимова по друг повод - "лично" е установил, че записите от камерите във физкултурния салон съдържат "не само картина, но и звук".

Този сигнал бе получен и до електронната поща на Actualno.com. На 28 август Министерството на образованието и науката (МОН) официално го е препратило до Регионалното управление на образованието (РУО) София-град и до Столична община за предприемане на действия по компетентност. Самата община също препраща сигнала по компетентност единствено до РУО - София-град, установихме от получени документи.

Директорът на 20. ОУ Галина Тимова отрече пред медията ни записите от камерите в салона да се използват с някаква друга цел извън възможността за реагиране при спешни ситуации.

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Сигналът и какво (не) казват институциите

Преди началото на учебната година обаче официален отговор от РУО не е получен, съобщава подателят. Миналата седмица Actualno.com също изпрати въпроси до регионалното управление:

Предприети ли са до момента действия по сигнала и какви? Извършена ли е проверка на място на системата? Ако да, установена ли е възможност за аудиозапис на камерите? Ако това е така, то ограничена/преустановена ли е към настоящия момент възможността за аудиозапис? Колко време е действала тази потенциална възможност? Може ли да се декларира и потвърди, че възможността за аудиозапис - при наличие на такава - е премахната или надеждно блокирана, така че да не могат да се записват разговори на ученици, учители, родители и други лица? Съдействали ли са от 20. ОУ при проверката на РУО София-град (при наличие на такава) и какво е обяснението на директора Галина Тимова? Какви мерки ще предприеме РУО София-град срещу 20. ОУ, в случай че са открити минали нарушения?

На 15 септември - първия учебен ден - документът ни беше регистриран с входящ номер в деловодството на РУО, но не сме получили отговори.

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"В сайта на училището има публикуван правилник за видеонаблюдение, който не допуска звукозапис!", пише подателят на сигнала и изразява притеснение, че отговорните органи не са предприели действия преди началото на новата учебна година.

Директорът на 20. ОУ потвърди записа на картина и звук, но "за защита на живота и здравето"

Actualno.com получи доста изчерпателни отговори на зададени въпроси от директора на столичното училище Галина Тимова. Тя потвърди, че техническата система във физкултурния салон създава възможност за запис на картина и звук, но "безопасността на учениците и защитата на техните лични данни са основен приоритет за ръководството".

"Системата за видеонаблюдение е въведена с охранителна и превантивна цел: за защита на живота и здравето на учениците и служителите, за опазване на училищното имущество, за предотвратяване на прояви на агресия и тормоз и за обективно установяване на обстоятелствата при възникнали инциденти", обяснява г-жа Тимова. "Тази функционалност е част от открита и обозначена система, управлявана от 20. ОУ „Тодор Минков“ в качеството му на администратор на лични данни".

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"Физкултурният салон е помещение за учебни занятия и спортни дейности. Той не е санитарно помещение, съблекалня, място за лична хигиена или пространство, предназначено за уединение. Видеонаблюдението в него се осъществява при спазване на приложимите правила за защита на личните данни, включително принципите за законосъобразност, необходимост и пропорционалност", гласи позицията на 20. ОУ "Тодор Минков".

Системата се използва единствено за "предварително определени институционални цели", добавя директорът. "В отделни случаи само изображението не позволява да се установи пълната фактическа обстановка. Звукът може да е относим към това дали е отправено предупреждение, подаден сигнал за помощ или дадено указание, както и към началото и последователността на конкретен инцидент. Записите не се наблюдават или прослушват текущо с цел контрол върху лични разговори. Те се преглеждат само при конкретна необходимост и при спазване на вътрешните правила за достъп, съхранение и предоставяне".

Г-жа Галина Тимова оспорва тезата на подателя на сигнала, че публикуваният правилник на училището съдържа изрична забрана самата охранителна система да записва звук. "Член 10, ал. 2 забранява на операторите да изнасят за неслужебни цели записи от охранителните камери, както и да правят със свои телефони или други устройства аудио- и видеозаписи от компютрите или мониторите на системата. Следователно тази разпоредба се отнася до нерегламентираното копиране, заснемане и изнасяне на информация, а не до техническите характеристики на системата", уточнява тя.

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Вътрешният правилник предвижда, че:

физкултурният салон е сред помещенията, обхванати от системата – чл. 7, ал. 2;

данните са необходими за осигуряване на безопасността и за предоставяне на информация на компетентните държавни органи – чл. 7, ал. 6;

наблюдението се осъществява за защита на работещите, учащите и посетителите, опазване на имуществото и ограничаване на агресията и тормоза – чл. 8, ал. 1;

записи могат да бъдат запазвани при разследване или проверка на конкретен случай от компетентен орган – чл. 8, ал. 3;

достъп до данните имат само администраторът, изрично определени обработващи лица и надлежно легитимирани представители на държавни органи – чл. 21.

"Събирането на картина и звук е обработване на лични данни. Законосъобразността му се преценява според конкретната цел, необходимостта и пропорционалността, начина на информиране, срока за съхранение, режима на достъп и въведените мерки за сигурност. Наличието на звук в институционален охранителен запис не следва само по себе си да се определя като незаконно подслушване; такава преценка е от компетентността на съответния орган след проверка на всички относими обстоятелства", казва директорът на училището.

Снимка: 20ou.bg

МВР е извършвало проверки, КЗЛД - също

Системата за видеонаблюдение и начинът на нейното функциониране са били предмет на проверки от компетентните органи на МВР във връзка с твърдения на същия жалбоподател, посочва директорът. Училището е оказало "пълно съдействие и е осигурило необходимия достъп до системата, техническите устройства и относимата документация", добавя тя.

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Във връзка и с искане от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) директорът, като представител на администратора на лични данни, е предоставил изисканата информация и е отговорил на поставените въпроси, гласи становището на 20. ОУ.

"Към датата на настоящото становище системата функционира в съответствие с определените от администратора цели и с въведения режим за защита на данните. Функцията за аудиозапис е активна като част от цялостния запис, предназначен за установяване на обстоятелствата при конкретни инциденти. Системата за видеонаблюдение, изградена с мрежов видеорекордер Hikvision NVR, е техническо средство за приемане, визуализиране и съхраняване на видеосигнали в тяхната цялост. Нито наличието на записващо устройство, нито неговите технически характеристики водят сами по себе си до несъответствие със становище № П-5375/2017 г. на КЗЛД", казват от училището.

КЗЛД изрично приема, че видеонаблюдението в училища, детски градини и ясли е допустимо, когато служи за подобряване на сигурността, защита на живота и здравето на децата и разрешаване на възникнали инциденти. Комисията допуска постоянно наблюдение в общите помещения и дворните пространства, като забранява заснемането в помещения за сън, санитарни помещения и места за почивка и лична хигиена. "Тези ограничения се отнасят до разположението и зрителния обхват на камерите, а не до параметрите на използвания рекордер и камерите", добавят от 20. ОУ.

Възможността за създаване на аудио-визуален запис е част от техническата конфигурация на съответните устройства от въвеждането им в експлоатация. Записите се съхраняват за ограничения срок, определен във вътрешния правилник, след което се заличават автоматично, "освен когато конкретен запис е необходим за проверка или разследване от компетентен орган", гласи позицията на училището..

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20. ОУ „Тодор Минков“ е "оказало пълно съдействие на компетентните органи на МВР и на Комисията за защита на личните данни", добавят още от учебното заведение. "Училището ще продължи да съдейства на РУО – София-град, прокуратурата, КЗЛД и всички други компетентни държавни и общински органи".

За сигурното функциониране на системата "се прилагат стриктно" следните организационни и технически мерки:

достъп само за изрично оправомощени лица;

защита на записващите устройства и отчетност за предоставения достъп до записи;

периодична проверка на настройките на камерите и записващите устройства;

автоматично заличаване след изтичане на определения срок;

запазване на конкретен запис извън общия срок само при необходимост за проверка или разследване;

предоставяне на записи на компетентни органи само при надлежно правно основание;

периодичен преглед на вътрешните правила и информационните уведомления;

съдействие на длъжностното лице по защита на данните и на компетентните надзорни органи.

"Училището приема сериозно всеки сигнал и ще изпълни всяко задължително предписание, както и ще предприеме необходимите коригиращи действия, ако компетентен орган установи конкретно несъответствие. Към момента такива няма", казват от 20. ОУ.

"Внушаване на невярно твърдение"?

Според директора на училището посочената в запитването прокурорска проверка "е била образувана по друг повод и има за цел да внуши невярно твърдение". Не става ясно обаче каква точно е проверката, инициирана срещу Галина Тимова от жалбоподателя, въпреки че от отговора по-нататък се подразбира, че става дума за определен инцидент в училището.

"Наличието на техническа информация за системата в материалите по такава проверка не представлява само по себе си констатация за нарушение", аргументира се тя. "До произнасянето на компетентния надзорен орган определянето на случая като доказано незаконно подслушване не би отразявало установен с влязъл в сила акт, нито факт. Напротив, цели внушение с невярно съдържание".

"Училището намира за уместно да посочи още, че от месеци образователната институция е подложена на проверки от различни държавни органи и ведомства по повод на разпространявани сигнали за хипотетични нарушения с източник на сигналите едно и също лице, чиито твърдения по повод на конкретен инцидент в училището, за който е образувана прокурорска преписка, с голяма степен на вероятност са били опровергани именно посредством данните от видеонаблюдението. Този факт, установяващ обективна истина, е очевидно неудобен и смущаващ за сигналоподателя, но не по съображения, основани на загриженост за опазването на лична неприкосновеност, защита на лични данни или обезпечаване на сигурността и реда в училището", завършва отговорът на г-жа Галина Тимова.