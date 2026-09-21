Иска светът да го чуе, но тайно ще набира Путин по телефона: Вучич заминава с послания за Ню Йорк

Ситуацията в Косово и Метохия и позицията на сърбите, както и зачитането на международното право и запазването на мира и стабилността, ще бъдат във фокуса на последната реч на Александър Вучич пред Организацията на обединените нации като президент на Сърбия, предаде РТС. Освен речта пред Общото събрание, значителна част от престоя на сръбския президент в Ню Йорк ще бъде посветена на двустранни разговори - от прием с американския президент Доналд Тръмп, до разговори с европейски представители, но и с руския външен министър Сергей Лавров.

„Спомена се, че ще има разговори преди всичко с Лавров, министъра на външните работи на Руската федерация, и евентуален телефонен разговор с Владимир Путин. Мисля, че това ще бъде много важно за НИС и за енергийната ни сигурност като цяло“, коментира изследователят в областта на сигурността Никола Вуйнович.

Той смята, че срещата с президента на САЩ Доналд Тръмп ще бъде възможност да се обсъди позицията на Сърбия в настоящите геополитически обстоятелства и начините за запазване на нейния неутралитет.

Погребението на Младич във фокуса на ЕС

Когато става въпрос за разговори с европейските лидери, Вуйнович очаква една от темите да бъде отношението на Европейския съюз към Сърбия и нейния европейски път, както и реакциите на погребението на военнопрестъпника Ратко Младич.

„Европейските държави разбират нашия път, те искат нашия път, но по някаква причина избират друг път“, смята Вуйнович.

Какво ще чуе светът?

"Очаквам той да посочи присъдата в Хага и за пореден път да покаже, че независимостта на Косово не се основава на ценностите, проповядвани от ООН", казва Вуйнович във връзка с първоинстанционната присъда на бившия президент на Косово Хашим Тачи.

"Светът трябва да чуе как живеят сърбите в Косово и Метохия днес, а не да свежда въпроса за сигурността само до броя на междуетническите инциденти", подчертава политологът Иван Томич. ОЩЕ: Вучич държи под око балканските лидери за Тачи: Не е доволен от политици в РСМ, заплашва Черна гора