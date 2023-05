Пожар във военен комисариат в Москва, взривове в Белгород (ВИДЕО и СНИМКИ)

Огънят е започнал на шестия етаж, но скоро след това е бил потушен, съобщава "Телеграм" каналът Mash.

Кадри от социалните мрежи показват дима над сградата в понеделник сутрин:

#Russian media reports that there was a fire in #Moscow in Kolodyazny Lane in the building where the Military Commissariat is located. pic.twitter.com/RD0K19qapz