Пожар затвори летището в Сицилия, дете загина заради екстремното време (СНИМКИ)

Силни ветрове, проливен дъжд и градушка връхлетяха Милано в ранните часове, наводниха улици и изкорениха дървета, много от които паднаха върху паркирани автомобили.

Транспортните власти съобщиха за сериозни повреди в електрическата мрежа на града, а водата в историческия център е била временно спряна.

Catania airport is a bit nuts. Last Sunday there was a fire here. Two of the three terminals are not operating. Hope we make our flight to Rome! #catania #Sicily #EuropeanAdventure . pic.twitter.com/YUj6y5h5Hw

Според италианските информационни агенции, в района на близкия град Бреша 16-годишно момиче на скаутски лагер е загинало, когато дърво е паднало върху палатката му. Пожарникарите евакуирали останалите членове на лагера и ги отвели в спортна зала наблизо, съобщи БТА.

Гореща вълна е надвиснала над южната част на Италия, като агенцията за гражданска защита на Сицилия съобщи за температура от 47,6 градуса в Катания в понеделник.

Влаковите услуги също бяха сериозно нарушени.

The Montagna Longa on Sicily close to the airport of Palermo is burning since more then 8 hours and no one seems to not do anything. Were is the fire deparment? Where is the government? #larepubblica #IlCorrieredellaSera #GiorgiaMeloni pic.twitter.com/1tMcljDBhE