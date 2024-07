Пожарът в склад в Подмосковието се разраства, пращат хеликоптери (ВИДЕА)

Гигантски пожар не може да бъде овладян в град Химки край Москва, където пламъците вече са обхванали площ от 5000 кв.м.

Пожарът е избухнал в производствен склад - най-вероятно става дума за предприятието "Термокерамика", произвеждащо глинени плочи.

Причината за пожара не се съобщава, но вероятно не е без значение фактът, че спецификата на производството може да се използва за руския военно-промишлен комплекс.

На място е изпратен хеликоптер, за да гаси пламъците от въздуха. Стълбът дим, който се вие над склада, е стряскащ.

Телеграм канали отбелязват, че вътре в склада има 30 газови бутилки, които могат да експлодират, 10 от тях са изнесени от пожарникарите.

