Полицията в Мадрид разруши палатковия лагер на протестиращите

Полицията в Мадрид тази нощ разруши лагера на протестиращите срещу жилищната политика, който бе изграден преди малко повече от пет седмици на площад в центъра на града, съобщиха организаторите на протеста, цитирани от Франс прес. “Евакуацията на лагера на площад “Пуерта дел Сол“ премина без инциденти и прояви на насилие“, съобщиха източници от правителствената делегация в Мадрид, като уточниха, че са били евакуирани 334 души, а двама са били задържани за “неподчинение“.

“В операцията участваха 220 служители на националната полиция и 180 служители на общинската полиция в Мадрид, както и пожарникари и обществените служби”, съобщиха властите и оцениха операцията, като извършена “без никакво насилие и нарушаване на обществения ред“.

Организаторите на протеста на свой ред осъдиха в приложението Телеграм “насилствената полицейска намеса”, при която бяха ранени “няколко души”.

Още: Близо 800 арестувани и опит за убийство на полицай на протестите във Франция (ВИДЕО)

Вчера сутринта голяма част от площада, посещаван от множество туристи, беше отцепена от силите на реда, съобщи АФП, цитирани от БТА.

Жилищната криза - един от основните проблеми пред испанците, отново се появи в обществения дебат в края на септември след изгонването на Марикармен Абаскал, 87-годишна пенсионерка от Мадрид, която почина няколко дни по-късно. Изгонването предизвика вълна от протести, включително създаването на този протестен лагер.

След като не успя да накара парламента да приеме два законопроекта, насочени към ограничаване на тези проблеми, премиерът Педро Санчес призова за предсрочни общи избори на 29 ноември.

Продължава да расте броят на жертвите от страховитата влакова катастрофа в Испания (ВИДЕО)

La Policía ha desalojado esta madrugada la acampada instalada en la Puerta del Sol, en Madrid. Los agentes han intervenido para levantar el campamento y retirar las tiendas de campaña que permanecían en la plaza https://t.co/owQygXdJvZ — expansioncom (@expansioncom) November 3, 2026