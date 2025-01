Politico: Приднестровието е без газ, защото е отказало помощ, която не е руска

Стотици хиляди хора в Приднестровието са изправени пред сурова зима без отопление. Дотук се стигна, след като подкрепяното от Кремъл местно ръководство отказа предложения за осигуряване на алтернативи на руския газ след внезапното спиране на доставките в началото на годината, разкриват документи, получени от POLITICO. Оттам цитират писмо от "Тирасполтрансгаз" на Приднестровието от четвъртък, отцепилият се регион е отхвърлил оферта от колеги в Молдова, предлагаща подкрепа за закупуване на гориво от европейския пазар.

Още: Край на евтиния ток в Русия. От войната с газа вместо Киев и ЕС пострада проруското Приднестровие

Непризнатата държава обяви независимост от Молдова през 90-те години на миналия век и запази фактическата си независимост с подкрепата на повече от 1000 руски войници, разположени там. Москва исторически доставя природен газ на територията безплатно, но държавната енергийна компания Газпром прекрати износа на 1 януари. Така жилищните сгради и предприятията в региона са оставени без отопление и топла вода в резултат на спирането, като на жителите е казано да направят изолация на домовете си, тъй като температурите падат под нулата по Целзий.

⚡️ Entire streets and districts face power cuts in Transnistria



Local media and social media users are sharing videos showing the effects of widespread power outages.



Earlier, Transnistria's "Ministry of Economic Development" announced rolling blackouts due to an energy… pic.twitter.com/AFqvLUzog4