Половин Полша и Сувалският коридор останаха без GPS заради руски военни учения в Калининград

Още: До 6 часа призованите да се явят на разположение: Нов закон затяга мобилизацията в Полша

GPS signal disruptions were reported over Poland, with significant disruptions in Piła and Konin, and moderate in Poznań. Similar incidents occured in Finland and Estonia. According to John Wiseman from gpsjam, it could be a deliberate Russian jamming attempt or a military… pic.twitter.com/yg6ydsqxik