Полша обяви бедствено положение (ВИДЕО)

Полският министър-председател Доналд Туск обяви бедствено положение заради наводненията в южната част на страната (в Долна Силезия, Ополско и Силезко войводство). Той обяви това на страницата си в социалната мрежа X (Twitter).

"След консултации с компетентните министри и служби възложих да се подготви заповед на Министерския съвет за въвеждане на режим на бедствие", написа Туск.

Още: Туск отмени пътуването си до Германия на фона на влошените отношения между Варшава и Берлин

Повишаването на водата се появи в Силезкото и Долносилезкото воеводство в южната и югозападната част на Полша поради излизането на река Ниса от коритото ѝ след проливни дъждове. В някои райони бяха отнесени мостове, а в редица населени места започна евакуация с хеликоптери. Има и два язовира, които "пропуснаха".

❗️JUST IN: Another dam burst in Poland: disaster regime imposed The restrictions will be in effect for 30 days in parts of Lower Silesia, Opolskie, and Silesian voivodships. This is the third time in Poland's history since 1945 that such a regime has been introduced. The… pic.twitter.com/VxyVAWSqLi

❗️Floods ravage Europe



The natural disaster has affected several countries at once, and the number of victims continues to rise. At the moment it is known that 6 people died in Romania, 5 in Poland, 3 in Austria, and 1 in the Czech Republic.



In the Czech Republic, four people… pic.twitter.com/8uLVSlIgP4