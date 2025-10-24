Войната в Украйна:

Полша обяви големи инвестиции за легендарната Желязна дивизия

24 октомври 2025, 17:57 часа 272 прочитания 0 коментара
Полша обяви големи инвестиции за легендарната Желязна дивизия

Над 1,1 милиарда злоти (приблизително 250 милиона евро) са отпуснати за 18-а механизирана дивизия в Шедълце, Централна Полша. Това е известната "Желязна дивизия", е създадена през 2018 г. - едно от най-бързо развиващите се тактически подразделения в полските въоръжени сили. Тя включва 1-ва Варшавска бронирана бригада, 21-ва Подхалска стрелкова бригада и 19-а Люблинска механизирана бригада. 

По време на посещение в щаба на дивизията министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш каза, че проектът, включващ 17 съоръжения, построени в сътрудничество с Агенцията на НАТО за поддръжка, е към своя край. Новата инфраструктура, изградена в съответствие със стандартите на НАТО, ще подобри условията на служба на войниците, добави той, цитиран от полската новинарска агенция ПАП. 

Министърът също така заяви, че близо 7 милиарда злоти (1,6 милиарда евро) ще бъдат изразходвани тази година за проекти за военна инфраструктура на 32 различни места из страната.

Още: Полша не е България: Ако Путин прелети оттам за срещата с Тръмп, полетът му може и да не продължи

Кошиняк-Камиш заяви, че 18-та дивизия е участвала в операцията "Безопасно Подласко"(едно от 16-те воеводства в Полша, бел. ред.) и ще се върне на границата през февруари 2026 г. Той също така благодари на нейните военнослужещи за помощта, оказана на пострадалите от наводненията, и за подкрепата на работата по отбранителния проект "Източен щит".

Още: Подготвяли саботажи на военни обекти: Полша арестува 8 заподозрени

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Полша Инвестиции полска армия
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес