Полша обяви големи инвестиции за легендарната Желязна дивизия

Над 1,1 милиарда злоти (приблизително 250 милиона евро) са отпуснати за 18-а механизирана дивизия в Шедълце, Централна Полша. Това е известната "Желязна дивизия", е създадена през 2018 г. - едно от най-бързо развиващите се тактически подразделения в полските въоръжени сили. Тя включва 1-ва Варшавска бронирана бригада, 21-ва Подхалска стрелкова бригада и 19-а Люблинска механизирана бригада.

По време на посещение в щаба на дивизията министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш каза, че проектът, включващ 17 съоръжения, построени в сътрудничество с Агенцията на НАТО за поддръжка, е към своя край. Новата инфраструктура, изградена в съответствие със стандартите на НАТО, ще подобри условията на служба на войниците, добави той, цитиран от полската новинарска агенция ПАП.

Министърът също така заяви, че близо 7 милиарда злоти (1,6 милиарда евро) ще бъдат изразходвани тази година за проекти за военна инфраструктура на 32 различни места из страната.

Кошиняк-Камиш заяви, че 18-та дивизия е участвала в операцията "Безопасно Подласко"(едно от 16-те воеводства в Полша, бел. ред.) и ще се върне на границата през февруари 2026 г. Той също така благодари на нейните военнослужещи за помощта, оказана на пострадалите от наводненията, и за подкрепата на работата по отбранителния проект "Източен щит".

