Полша отказва да играе по свирката на Тръмп, не дава система Patriot за Близкия изток

Полша няма планове да предоставя системата за противоракетна отбрана "Пейтриът" на Съединените щати. Това заяви министърът на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш. Коментарът му е по повод по-ранните съобщения, че Вашингтон е поискал Варшава да прехвърли една от двете си батареи в Близкия изток заради войната с Иран. "Нашите "Пейтриът" и техните ракети се използват за защита на полското въздушно пространство и източния фланг на НАТО. Нищо не се е променило в това отношение и нямаме планове да ги преразполагаме никъде!", написа той в социалната мрежа Х. "Нашите съюзници знаят и разбират много добре колко важни са нашите задачи тук. Сигурността на Полша е абсолютен приоритет", добави военният министър, който е и вицепремиер на Полша.

Според информацията на "Rzeczpospolita", ако Съединените щати не увеличат производствения капацитет за ракети PAC-3 MSE, попълването на запасите, изчерпани по време на войната с Иран, може да отнеме около две години. Достигането на производство от 2000 ракети годишно може да отнеме седем години, посочва вестникът. Това би могло да забави доставките на закупени от САЩ оръжия за Полша, които са планирани да започнат през 2027 г., се казва в доклада. Доставките включват шест батареи Patriot и 600 ракети PAC-3.

