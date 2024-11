Полша разположи първите южнокорейски танкове по границата с Калининград (ВИДЕО)

Полша е разположила южнокорейски танкове K2 на границата си с Русия - т.е. с Калининградска област, която е полуексклав между Литва, Полша и Балтийско море. Първите седем единици вече са на място, съобщава местната медия Wnp.pl.

Първите танкове от южнокорейската компания Hyundai са доставени на 9-та Браневска бронирана кавалерийска бригада. „Впоследствие тези танкове ще бъдат оборудвани със системи, използвани от полската армия, включително комуникационни устройства“, каза Магдалена Кошчинска - говорител на една от полските дивизии.

Тя допълни, че бригадата е получила 7 танка в тази първоначална фаза, а останалите се очакват до края на годината. В момента подразделението разполага с 8 обучени екипажа.

Военното подразделение, което получава машините К2, се намира в Бранево, само на няколко километра от руската Калининградска област, пише Wnp.pl.

