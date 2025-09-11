Поне пет държави ще засилят противовъздушната отбрана на Полша след нахлуването на руски дронове

Полша моли съюзниците си да засилят противовъздушната отбрана след нахлуването на най-малко 19 руски дрона във въздушното ѝ пространство в нощта на 9 срещу 10 септември. Външният министър Радослав Сикорски обвини Русия в умишлени действия. "Оценката на полските въздушни сили и на силите на НАТО е, че те не са се отклонили от курса си, а са били умишлено насочени“, заяви той. След случилото се Варшава е поискала от партньорите си в Алианса да предоставят допълнителни системи за ПВО и технологии за борба с дронове, за да защити по-добре територията си от руски нахлувания, съобщава Bloomberg, позовавайки се на осведомени източници.

Сикорски вече каза на пресконференция, че страната се нуждае от системи за противовъздушна отбрана Patriot и "стена срещу дронове".

Самолети, Patriot и още подкрепа от партньорите на Варшава

Според един от източниците Обединеното кралство може да върне някои от шестте самолета Typhoon, които са били в Полша около шест седмици като част от мисия на НАТО за т.нар. air policing (патрулиране във въздуха), за да помогне на своя съюзник.

Чешкото министерство на отбраната вече обяви, че изпраща в Полша три модифицирани хеликоптера със специално предназначение Ми-171SZ/Hip-L, които са оборудвани за борба с дронове на ниска височина.

Също така полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш съобщи вчера, че Швеция спешно ще изпрати системи за противовъздушна отбрана и авиация в Полша, а Нидерландия ще предостави зенитно-ракетни системи Patriot, системи NASAMS, оръжия за борба с дронове и 300 военнослужещи.

Украинският президент Володимир Зеленски предложи на полския премиер Доналд Туск „помощ, обучение и опит в свалянето на руски дронове, по-специално „Шахед"-и".

Полша се справи с атаката благодарение на НАТО

Руски дронове, които нахлуха в полското небе, бяха свалени от полски системи за противовъздушна отбрана, от военновъздушните сили, както и от самолети на НАТО.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте добави, че НАТО е изпратила полски изтребители F-16, нидерландски изтребители F-35, италиански самолети за ранно предупреждение и контрол (AWACS) и самолети за дозареждане във въздуха на НАТО, за да пресече дроновете над Полша. Върховното командване на Обединените сили на НАТО в Европа (SHAPE) съобщи на 10 септември, че полските власти са поставили германските системи за противовъздушна отбрана Patriot в състояние на готовност в отговор на нахлуването, а Рюте потвърди, че Patriot са участвали в усилията за отблъскване.

Руското министерство на отбраната заяви, че руските дронове не са могли да достигнат Полша, а ударите с безпилотни летателни апарати били извършени по предприятия на отбранителната промишленост в Украйна. Появиха се обаче много индикации, че действията на Москва са преднамерени: Война Русия-НАТО е на хоризонта: Данни, че Москва е действала умишлено срещу Полша. Каква е целта ѝ? (ОБЗОР - ВИДЕО).

НАТО активира член 4 от своя устав по искане на Полша - в съответствие с него се провеждат консултации със съюзниците на фона на заплаха за сигурността, териториалната цялост или политическата независимост на някоя от страните членки.