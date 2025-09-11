Войната в Украйна:

Ремонтират аварийната лента на АМ “Тракия“, ето кога и къде

11 септември 2025, 16:36 часа 182 прочитания 0 коментара
Ремонтират аварийната лента на АМ “Тракия“, ето кога и къде

От 9 ч. утре - 12 септември, до 9 ч. на 14 септември в платното за София между 32-и и 27-и км на АМ „Тракия“ ще се ремонтира настилката в аварийната лента. При изпълнение на дейностите в 5-километровия участък трафикът ще се осъществява без ограничения в изпреварващата и активната лента на магистралата и ще е забранено навлизането в аварийната лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на гражданите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфорта на пътуване. Апелът към шофьорите е да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
АМ Тракия затруднено движение информация 2025
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес