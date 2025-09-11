13 премиери и престижни международни участия през новия сезон на Народния театър

Предстои ни година на истински културен диалог със света, обявиха от екипа на Народен театър „Иван Вазов“ по повод старта на новия сезон. Най-голямата българска сцена излиза отвъд границите на страната, за да се представи на престижни фестивали и сцени и в същото време ще посрещне водещи европейски и световни продукции. През новия сезон театърът представя общо 13 премиери – 4 на Голяма сцена, 4 на Камерна сцена, 4 на Сцена „Апостол Карамитев“ и 1 на Сцена „Музите“.

„Докато с екипа се опитвахме да определим фокуса на настоящия сезон, мислехме да се ограничим само върху балканския акцент в нашата програма. След като анализирахме внимателно, се оказа, че репертоарът ни тази година стъпва на три континента – Северна Америка, Европа и Азия“, каза директорът на Народния театър, Васил Василев.

Един от акцентите през Сезон 2025/2026 ще бъде спектакълът на хърватския режисьор Ивица Булян, който ще постави на Голяма сцена класиката „Господа Глембаеви“. Пиесата на известния драматург Мирослав Кърлежа е в нов превод на Русанка Ляпова, направен специално за Народния театър.

Предстои също и проектът на северномакедонския режисьор Слободан Унковски, който вече проведе кастинг с трупата на Народния театър. Той ще постави на Голяма сцена „Скъперникът“ по известната пиеса на Молиер. Очаква се комедийният спектакъл да бъде най-мащабната продукция следващия сезон, като в него ще участват няколко поколения актьори.

„Репертоарът ни тази година представлява богата палитра от жанрове, в която всеки зрител може да намери своята постановка. Работим по много теми, които са актуални за нашето съвремие, като каним както утвърдени, така и млади български режисьори. Отворихме вратите си за независими проекти чрез специална програма на името на Апостол Карамитев, която тази година ще има своето трето издание“, каза Мирослава Тодорова – главен драматург на Народния театър.

В началото на 2026 г. режисьорът Диана Добрева ще започне репетиции на „Малката Англия“ – сценична адаптация по едноименния роман на гръцката писателка Йоана Каристиани. Добрева отново ще работи с драматурга Александър Секулов. Проектът ще ни покаже работата ѝ в нова светлина – с фокус не толкова върху визуалния мащаб, а върху човешките взаимоотношения.

„Подготвяме и проект с три, бих ги нарекла, гигантски български актриси. Това са Жанет Спасова – знакова актриса на „Фолксбюне“, която не е работила в България от 30 години, Жорета Николова и Светлана Янчева. Заедно с режисьора Николай Стефанов ще представят „Медеяматериал/Персона“ по Хейнер Мюлер и Ингмар Бергман“, разкри още главният драматург на театъра.

„Правим така, че емблематични наши актьори, които играят извън пределите на България, да се завръщат в родината си и да играят на нашата сцена“, допълни Васил Василев.

Най-новото попълнение в режисьорския екип на Народния театър – Боян Крачолов тази година ще работи с младите актьори в трупата, за да създаде поредица от събития, насочени към младежката публика. След забележителния спектакъл на открито „Балът на Капулети“ режисьорът ще изненада зрителите с нов пърформанс още през ноември.

До края на календарната година Народният театър ще вземе участие в 10 престижни фестивала в България и Европа. Международното турне на спектакъла „Хага“ продължава през ноември с участие във фестивала „Темпорада Алта“ в Жирона, Испания, осъществено със съдействието на Национален фонд „Култура“. В началото на следващата година се очаква и представяне в Любляна. Особен интерес в чужбина предизвиква и спектакълът „Бурята“ на Робърт Уилсън, чието име завинаги ще остане сред големите на световния театър. Преговори се водят и за участие във Виена, на прочутия Винер Фестовохен, както и в Пекин и на един от водещите фестивали в Германия.

Спектакълът „Медея“ ще има своите силни международни изяви още тази есен на фестивала „Скупи“ в Скопие и Шекспировия фестивал в Театър „Марин Сореску“ Крайова, а през април 2026 г. ще излезе на сцената на Театрос дел Канал в Мадрид.

„В Испания „Медея“ ще се изиграе 6 пъти. Това случва за пръв път – български спектакъл да има толкова много поредни представления пред публиката в Мадрид“, поясни началникът на фестивалната дейност в Народния театър Боряна Трифонова.

Гостувания на постановката се обсъждат и с партньори в Любляна и Солун. През февруари 2026 г. спектакълът „Оръжията и човекът“ ще се играе на сцената на Хърватския национален театър в Загреб, докато още тази есен „Куклен дом, втора част“ на режисьора Ясен Пеянков ще гостува в Ниш в рамките на фестивала „Театър на кръстопът“.

Националната ни сцена ще посрещне и 7 забележителни спектакъла от чужбина. Сезонът ще донесе на софийската публика възможността да види 4 водещи европейски продукции в рамките на платформата „Сцена без граници“. Сред тях е „Мами“ на режисьора Марио Бануши – съвместна продукция на „Онасис Стеги“ в Атина и фестивала в Авиньон, където бе премиерата му това лято. Очакват се и спектакли от Дъблинския фестивал и Националния театър в Прага, както и нов съвместен проект с Винер Фестовохен и фестивала в Авиньон, чиято премиера ще бъде и в София. Паралелно ще се осъществят редица размени на представления.

„Българската публика ще има шанса да гледа „Престъпление и наказание“ на световнопризнатия режисьор Йерней Лоренци, продукция на Хърватския национален театър, както и „Нора“ от Градския театър в Любляна. Обсъжда се и сътрудничество с Държавните театри на Турция, които ще представят „Медея материал“ на Айше Емел Месджи“, каза началникът на международната дейност в театъра Младен Алексиев.

През октомври, благодарение на Японското посолство, българската публика ще бъде свидетел на уникалното изкуство на японските барабани „Тайко“ – зрелищен синтез от музика, движение и театър.