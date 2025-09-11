Войната в Украйна:

11 септември 2025, 16:08 часа 428 прочитания 0 коментара
Ето колко ще е минималната заплата в Сърбия

Сръбското правителство прие решение за увеличаване на минималната работна заплата на 551 евро или  64 554 динара от 1 януари 2026 г., предаде РТС, цитирана от БТА.

Сръбският вицепремиер и министърът на финансите Синиша Мали обяви във вторник след редовното заседание на Социално-икономическия съвет, че на заседанието на правителството днес ще бъде взето решение за редовно увеличение на минималната работна заплата от 1 януари 2026 г. на 551 евро, което е увеличение с 10,1 процента.

Преди този срок минималната работна заплата ще бъде увеличена по изключение от 1 октомври тази година с 9,4 процента, или от 450 евро, колкото е в момента, на 500 евро, съобщават сръбските медии.

Пламен Иванов
