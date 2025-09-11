Съдебната реформа е незавършена, но ПАСЕ слага край на наблюдението върху правосъдието ни

Мониторинговата комисия на ПАСЕ е предложила прекратяване на постмониторинговия диалог с България. Окончателното решение ще бъде взето на 1 октомври по време на пленарната сесия в Страсбург. Новината съобщи вицепрезидентът на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и депутат от ГЕРБ Деница Сачева.

В официалното прессъобщение се посочва, че ПАСЕ приветства преодоляването на политическата нестабилност и съставянето на коалиционно правителство през януари 2025 г. Като ключови постижения се изтъкват ограничаването на правомощията на прокуратурата, мерките срещу корупцията, новите закони за защита на подателите на сигнали и за по-голяма прозрачност при обществените поръчки. Още: Ново начало с корупцията: Колко точно милиона плащаме от джобовете си за плачевен резултат (II част)

"Съдебната реформа е незавършена"

Организацията отчита и напредък в свободата на изразяване, усилията срещу речта на омразата и действията за защита на жените от насилие. В същото време се подчертава, че съдебната реформа остава незавършена след решението на Конституционния съд от юли 2024 г., а интеграцията на ромското население и изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека продължават да бъдат сериозни предизвикателства. Още: Ново начало с корупцията: Главозамайващи данни - от Борислав Сарафов до Кирил Петков и назад (I част)

България е под постмониторингова процедура от 2000 г., след като от присъединяването си към Съвета на Европа през 1992 г. беше в пълна мониторингова процедура. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа е един от двата основни органа на организацията и има ключова роля в наблюдението на държавите членки за спазването на поетите от тях ангажименти.