Спецпрокурорът ще проверява законно ли Сарафов остана главен прокурор

Специалният прокурор за разследване на главния прокурор и неговите заместници Даниела Талева ще трябва да се произнесе по сигнал на граждански активист, според който Борислав Сарафов извършва престъпление, като продължава да заема поста изпълняващ функциите главен прокурор след 21 юли. Заместник-председателят на Върховния касационен съд Лада Паунова е разпоредила сигналът да бъде изпратен до Талева, съобщи "Сега".

Паунова уточнява, че няма правомощия да преценява дали в сигнала има достатъчно данни за престъпление. Това е изцяло в компетентността на ад хок прокурора – в случая Талева.

Така, близо месец след подаването на сигнала, той стига до специалния прокурор. Талева може да образува досъдебно производство или първо да започне проверка, за да установи дали има достатъчно данни за престъпление. Още: "Папки с компромати" на Пеевски: "Да, България" сезира Сарафов и КПК

Защо Сарафов още е на поста?

Казусът с оставането на Сарафов на поста възникна след промените в Закона за съдебната власт, влезли в сила на 21 януари. Те прекратиха процедурата за избор на титулярен главен прокурор, в която той беше единствен кандидат, и въведоха ограничение – постът на главен прокурор или председател на върховен съд не може да се заема временно от изпълняващ функциите за повече от шест месеца. Въпреки това Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие, че ограничението не се отнася за Сарафов, тъй като неговото назначение било "заварено положение".

В резултат Сарафов не само остана на поста, но и продължи активно да демонстрира своята дейност – прехвърля дела в София, провежда срещи с омбудсмана, със синдиката КНСБ, с представители на ФБР и издава указания. Още: BIRD: Имот за "жълти стотинки" на бившата жена на Сарафов крие връзки с нелегална фабрика за цигари

В сигнала, изпратен до Талева, се твърди, че "продължаващото узурпиране на длъжността и функциите и.ф. главен прокурор от Сарафов е не само противозаконно, но и престъпно". Цитиран е и Наказателният кодекс, според който "който самоволно извърши действие, което спада в кръга на службата на длъжностно лице, която той не заема, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация".