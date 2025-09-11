Мими Иванова сподели истината за отношенията с племенницата си Деси Слава

Обичаната изпълнителка Мими Иванова за първи път откровено разказа за връзката си с племенницата си ДесиСлава и категорично опроверга дългогодишните слухове, че някога я е пренебрегвала или омаловажавала таланта ѝ. В интервю за предаването „На кафе“ по NOVA, където двете гостуваха заедно, ДесиСлава с вълнение си спомни първите моменти с леля си. Тя уточни, че винаги леля ѝ е била като пример. Деси я определя като вдъхновение и допълни, че е научила много неща не само за музиката.

От своя страна, Мими Иванова разкри, че дълго време дори не е подозирала за музикалната дарба на ДесиСлава:

„Истината е, че когато беше малка, Деси беше много срамежлива.", призна Мими Иванова за племенницата си и уточни, че впоследствие е разбрала какъв невероятен глас има.

Снимка: NOVA/стопкадър

Повод за откровенията станаха разпространявани през годините слухове, че Мими Иванова не е подкрепяла кариерата на племенницата си. Нищо подобно. Ние винаги сме били в прекрасни отношения. Нашите пътища тръгнаха в различни посоки просто.

Разговорът между двете показа топлината и уважението, които съществуват между тях, въпреки различните им пътища в живота и музиката. Една семейна връзка, запазена с любов и признание – дори когато не е пред очите на всички.

Гласът на Деси Слава след операцията

Припомняме, че певицата Деси Слава премина през рискова операция на гласните струни. Около месец по-късно в емоционално интервю за NOVA тя разказа за опасността от това да загуби гласа си. Сега "гласът ѝ е много по-чист" и с възможност за "по-големи височини". А за възстановяването си Деси сподели: Тхнически има още какво да се желае, но в момента също не е никак малко. Може би му трябва още малко време в рамките на година.

