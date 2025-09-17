Пореден обстрел близо до Запорожката АЕЦ

Международната агенция за атомна енергия съобщи за артилерийски обстрел близо до окупираната от Русия Запорожка АЕЦ в Украйна, предаде Ройтерс. От екипа на МААЕ, който е разположен в най-голямата атомна електроцентрала в Европа, са чули стрелба в района. От три близки места се издига черен дим, съобщили освен това инспекторите на ядрения регулатор на ООН.

Екипът е бил уведомен, че много снаряди са паднали на около 400 метра от склад за съхранение на дизелово гориво, който се намира извън самата централа. "Въпреки че няма съобщения за жертви или щети по оборудването, инцидентът за пореден път подчерта постоянните заплахи за ядрената безопасност и сигурност", коментира генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

В района на Запорожката АЕЦ, която бе окупирана от Русия през март 2022 г. - малко след началото на войната, често биват докладвани обстрели, за които двете страни в конфликта се обвиняват взаимно, предава БТА.

