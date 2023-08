Пореден взрив в Крим. Русия твърди, че е свалила дрон над Черно море (ВИДЕО)

Тя е станала край Оленивка, в западната част на Крим, точно където преди близо седмица беше ударен брегови противокорабен ракетен комплекс, способен да носи ракети „Оникс“.

За взрива съобщават местни жители, цитирани от „Телеграм“ канала „Кримский ветер“. Появиха се и видеокадри от експлозията и издигащия се нагоре пушек.

