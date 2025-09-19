Войната в Украйна:

Повдигнаха нови обвинения на "криптокралицата" Ружа Игнатова

19 септември 2025, 06:10 часа 266 прочитания 0 коментара
Германските власти официално повдигнаха обвинения срещу самопровъзгласилата се "криптокралица" Ружа Игнатова - издирвана от години заради предполагаемата ѝ роля в измамната схема с криптовалутата OneCoin, съобщи БТА. Според прокуратурата в Билефелд, 45-годишната Игнатова, която притежава българско и германско гражданство, е създала финансова пирамида, чрез която е разпространявана виртуалната валута. Тя фигурира както в списъка на ФБР с десетте най-издирвани престъпници, така и сред най-търсените лица на Европол.

Къде за последно е била Ружа Игнатова?

Компанията на Игнатова е била регистрирана в западногерманския град Гревен. През октомври 2017 г. тя изчезва безследно след полет от София до Атина и оттогава не е засичана от службите. 

Обвинителният акт цели да предотврати изтичането по давност на предполагаемите престъпления, поясни ръководителят на прокуратурата Карстен Новак. Ако окръжният съд в Билефелд даде ход на делото, срокът на давност ще бъде удължен с пет години - време, в което разследващите се надяват Игнатова да бъде задържана.

В обемния, 600-страничен обвинителен акт, са посочени 17 500 жертви на измамата и щети за близо 57 милиона евро. Прокуратурата се фокусира върху периода 2015-2016 г., но по данни на разследващите общият брой засегнати инвеститори по света достига милиони, а щетите се изчисляват на милиарди евро. Полицията в провинция Северен Рейн-Вестфалия съобщи, че в хода на разследването са конфискувани активи на стойност около 28 милиона евро.

Антон Иванов
