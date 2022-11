Повече от 50% от Молдова е без ток заради руския обстрел на Украйна

„Скъпи граждани, днес имаме повторение на ситуацията от 15 ноември. След руската бомбардировка на енергийната система на Украйна през последния час, изпитваме масови прекъсвания на електрозахранването в цялата страна“, написа в Telegram молдовският вицепремиер Андрий Спину.

Той добави, че молдовската държавна енергийна компания Moldelectrica работи за възстановяване на електричеството.

По-късно вече в Twitter Спину отбеляза, че електричество няма в повече от половината страна. „Работим за възстановяването на електричеството на повече от 50% от територията на страната."

