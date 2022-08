Повредени са части на Запорожката АЕЦ в Украйна, рискът от авария е висок

Сериозни щети е понесла "станция, в която се съхраняват азот и кислород, както и "спомагателна сграда", се казва в съобщението на "Енергоатом" в Telegram. Заради обстрела "има риск от изтичане на водород и радиоактивни вещества, рискът от пожар също е висок", се казва още в съобщението.

Киев и Москва се обвиняват взаимно за атаките. Руските войски са окупирали централата в Запорожие от първите дни на нахлуването си и Киев ги обвини, че съхраняват там тежки оръжия в нарушение на всякакви правила за безопасност.

В събота Европейският съюз също обвини Русия заради обстрела. „ЕС осъжда военните дейности на Русия около атомната електроцентрала "Запорожие", написа в Twitter първият дипломат на ЕС Жозеп Борел. „Това е сериозно и безотговорно нарушение на правилата за ядрена безопасност и още един пример за незачитане на международните норми от страна на Русия”. Борел настоя Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да получи достъп до централата.

