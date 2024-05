"Правителството ни пребива, но Грузия няма да стане Русия": Говорят грузински опозиционери (ВИДЕО)

50-годишният грузински преподавател и бивш дипломат Гиа Джапаридзе е бил нападнат близо до дома си в столицата Тбилиси на 8 май вечерта от няколко души, които държали палки и бейзболна бухалка.

„Роден съм в Съветския съюз. Не се страхувах от комунистите. Те също не могат да ме уплашат. Нямам никакви съмнения - знам, че зад това стои правителството", казва Джапаридзе, който има нужда от шевове, получил е сътресение на мозъка и има големи синини по гърба.

Georgia: One of the opposition leaders to the current corrupt government bought&paid for by Russia, Davit Katsarava was brutally assaulted by the regime enforcers in Tbilisi. His capture in broad daylight was documented on video. pic.twitter.com/jt43bvK4PK — Igor Sushko (@igorsushko) May 14, 2024

Нападателите ясно показали, че са се насочили към него заради публичната му позиция срещу руския закон за „чуждестранните агенти“, който грузинският парламент одобри окончателно на 14 май. Законопроектът предизвика масови протести в Грузия, защото се смята, че така се копира руския закон, с който диктаторът Владимир Путин разчисти всякаква съпротива. Новите правила гласят, че организации, получаващи над 20% от финансирането си от чужбина, трябва да се регистрират като "чуждестранни агенти" и са заплашени с глоби.

Още: Край: Грузия тръгна по пътя на Русия въпреки кървавите сцени (ВИДЕО)

#Tbilisi: I know what this grandpa is thinking right now. He sees these students as a source of sunshine and hope. these are the best times of his life, and he is proud of them. 🇬🇪🇪🇺



Together, till the end! pic.twitter.com/uqNBhethrm — Little Soldier Fella 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 (@soldier_fella) May 15, 2024

Опозицията в Грузия беше подгонена още преди законът да бъде приет

Критиците на новия закон се опасяват, че правителството ще го използва за разправа с медиите, опозицията и гражданското общество в кавказката страна с население от 3,7 милиона души. Десетки хиляди протестиращи излязоха по улиците, разгневени от факта, че правителството им е решено да провали перспективите на страната за присъединяване към ЕС.

Брюксел се опасяваше, че новият закон ще предшества брутално потискане на инакомислието, но насилието и сплашването на опозицията се засилиха дори преди законът да влезе в сила. Няколко случая на побой срещу грузински опозиционери станаха публично достояние - последният е именно от вчера: Задържаха и биха опозиционен лидер в Грузия (ВИДЕО).

"Към Европа или към Беларус"

По време на протест във вторник братът на Гиа Джапаридзе - опозиционният политик Зураб Джапаридзе - заяви пред Politico, че няма да се поддаде на насилието, защото демократичното бъдеще на страната е заложено на карта. „Можем да бъдем или на пътя към Европа, или на пътя към Беларус“, каза той.

#Tbilisi: The protest against Russian regime in Georgia

🇬🇪🇪🇺 pic.twitter.com/cw96bjVlvR — Little Soldier Fella 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 (@soldier_fella) May 14, 2024

Още: Избити от полицията зъби на опозиционен лидер, меле в парламента: В Грузия напрежението расте (ВИДЕО и СНИМКИ)

Зураб Джапаридзе заяви също, че група мъже са се опитали да го нападнат три пъти, откакто законът за "чуждестранните агенти" започна да предизвиква съпротива. По време на един от опитите той е стрелял с пистолет във въздуха, за да възпре нападателите си.

Още: Кръв в Грузия заради полицията: Още един опозиционер пострада сериозно (ВИДЕО)

"Правителството ни потиска, но няма да се превърнем в Русия"

Нино Зуриашвили също се сблъсква с нарастващата политическа заплаха. Основателят на разследващата медия „Студио Монитор“ - едно от изданията, които са изправени пред опасността да бъдат обявени за чуждестранни агенти - получава обаждане от неизвестен номер миналата седмица. Гласът от другата страна на линията я обижда заради противопоставянето ѝ на законопроекта. Десетки други протестиращи и видни активисти казват, че са се сблъсквали с подобни заплахи.

La Georgia non arretra nemmeno oggi, nel giorno più buio. #Tbilisi pic.twitter.com/rQZepxQege — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) May 14, 2024

Няколко дни по-късно, когато Зуриашвили пристигнала в офиса си, била посрещната от десетки листовки с нейния лик, разлепени по стените отвън, които я обвинявали, че е „агент, продаден за пари“, и наричали разследващото издание „антигрузинска агенция“. „Това беше много неприятно усещане. Това означаваше, че съм под нечий прицел", казва тя пред Politico.

Още: Михаел Рот: Европейската история в момента се пише в Тбилиси (ВИДЕО)

Нино Зуриашвили открила подобни плакати в близост до дома си. Колата ѝ също е била потрошена, изрисувана със спрей отново с надпис „агент, продаден за пари“. „Това просто ме накара да осъзная, че през цялото време съм била права“, казва тя. „Правителството създава групи, за да ни потиска. Ние се събуждаме в Русия. Ще се борим с тази война докрай. Грузия няма да се превърне в Русия".

"Нападателите и МВР служат на един и същ господар"

Димитри Чиковани - член на опозиционната партия „Обединено национално движение“ - е нападнат от група неидентифицирани мъже близо до дома си на 8 май, т.е. същата нощ, в която е извършено нападението над Гиа Джапаридзе. На кадри от видеонаблюдението се вижда как петима мъже го бият безмилостно, докато излиза от колата си. Той е приет в болница с множество наранявания по лицето и тялото.

Чиковани обвинява управляващата партия „Грузинска мечта“ и загадъчния олигарх Бидзина Иванишвили, който е основател на формацията и сега е неѝн почетен председател. „Нападателите и вътрешното министерство служат на един и същ господар“, каза той и добави, че въпреки започването на официално разследване е сигурен, че полицията няма да вземе случая му насериозно.

Още: Най-голямата ни грешка – хората видяха, че на Запад е по-добре: Грузинският Путин (ВИДЕО и СНИМКИ)

Thousands of protesters gathered outside the parliament building in #Tbilisi. Hundreds of security forces are trying to push back the protesters.



The police, using loudspeakers, are demanding to leave the protest action, otherwise they threaten to use force.



A red alert has… pic.twitter.com/FEbDdWieWp — NEXTA (@nexta_tv) May 14, 2024

"Грузинска мечта" уби мечтите за европейска Грузия

Управляващата партия „Грузинска мечта“ не показва признаци, че се опитва да намали напрежението. В подкрепа на консервативните си поддръжници и отхвърляйки критиките на ЕС и САЩ, тя твърди, че новият закон е необходим, за да се спре чуждестранното влияние, което подкопавало традиционните ценности.

„Ако се подчиним на тези чужди директиви от съветски тип, в бъдеще те също толкова успешно ще изискват от нас да отхвърлим законите за семейните ценности и защитата на малолетните, да приемем еднополовите бракове, да легализираме наркотиците“, заяви в понеделник министър-председателят Иракли Кобахидзе.

Още: Като у нас: Бой в грузинския парламент, но заради копиран от Русия закон (ВИДЕО)

Що се отнася до побоищата, министърът на правосъдието Рати Брегадзе каза, че самите проевропейски протестиращи били виновни за извършването на нападения срещу собствените си поддръжници. „Ако някой има полза от подобна бъркотия, това са хората, които стоят зад тези протестиращи“, каза той.

Междувременно председателят на парламента Шалва Папуашвили заплаши, че ще се справи с демонстрантите, като обяви, че планира да създаде база данни за онези, които според него „участват в насилие, незаконни дейности, сплашване и изнудване или одобряват подобно поведение“. Базата данни ще бъде публикувана в интернет, за да се посочат имената и да се засрамят обвинените в прегрешения. Критиците виждат в това поредния ход за дискредитиране на опонентите на правителството.

Още: ЕС предупреди Грузия: Приемането на закона за чуждестранното влияние ще ви създаде проблем

Във вторник, когато грузинският парламент прие законопроекта с 84-30 гласа „за“, хиляди хора се събраха пред сградата на законодателния орган в центъра на Тбилиси, за да заглушат заседанието със свирки, вувузели и блъскане на тенджери и тигани. Полицията за борба с масовите безредици разпръсна тълпите с водно оръдие. Властите арестуваха десетки хора, като използваха сълзотворен газ срещу мирните протестиращи, и бяха обвинени в побой над задържаните.

В края на митинга няколко мъже в черно, носещи маски, се нахвърлиха върху журналисти и минувачи, като снимаха присъстващите в очевиден опит да ги сплашат.

ЕС и САЩ вече заплашиха Грузия със сериозни последици: САЩ: Грузинският закон за чуждестранното влияние ще навреди на връзките ни с Тбилиси.