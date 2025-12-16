"Представете си - трупове от НАТО пазят замразения фронт": Зеленски поправи грешен превод (ВИДЕО)

"Гаранции за сигурност. Можете ли да си представите, че трупове от НАТО или ЕС ще окажат подкрепа там, където линията на фронта е замразена? Много хора също се чудят – дали ще постигнем примирие до Коледа". Думите са на украинска преводачка и така тя преведе част от снощната обща пресконференция на украинския президент Володимир Зеленски и на германския канцлер Фридрих Мерц, на която излязоха нови детайли за преговорите със САЩ относно бъдещ мир в Украйна – Още: Зеленски: Въпросът за отстъпките от наша страна определено вече не е актуален (ВИДЕО)
Моментално Зеленски реагира на украинския превод на неговите думи и заяви на английски език, че има грешки. Конкретно – не "трупове", а "войници" - доста ключова грешка.
🗣️ During a briefing by Zelenskyy and Merz, a Ukrainian interpreter translated the English word “troops” as “corpses”— NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2025
The president of Ukraine quickly smoothed over the situation and continued answering questions. pic.twitter.com/vOVzs9xGew
