ЦСКА с официална позиция за слуховете за обединение с ЦСКА 1948

Ръководството на ЦСКА излезе с официална позиция, с която отговори на призива на феновете от сектор "Г". По-рано днес организираните привърженици на "армейците" поискаха от шефовете на клуба обяснение за появилите се слухове за евентуално обединение с ЦСКА 1948. Спекулациите бяха породени от бившият административен директор Милко Георгиев, който сподели в подкаста "Цената на успеха", че от новия сезон ще има само един отбор с името ЦСКА.

ЦСКА отговори на въпросите на сектор "Г" за обединение с ЦСКА 1948

Идеята за обединение "с проекта от Бистрица" никак не се хареса на феновете на "армейците", които излязоха с остра позиция срещу ръководството. Няколко часа по-късно те бяха успокоени от отговора на клуба. ЦСКА излезе с официална позиция, която публикува в профилите си в социалните мрежи. "Армейците" категорично отрекоха подобни преговори да се случват и определиха слуховете като "зле скалъпени" опити да се внесе напрежение в този и без това труден момент.

Позицията на ЦСКА:

"Ръководството на ЦСКА категорично изразява възмущението си от твърденията в публичното пространство, че клубът ни възнамерява да участва в бъдещи проекти под каквато и да е форма ("сливания", "обединения" и т.н.) с други футболни клубове или юридически лица. Приемаме всички подобни публикации, коментари и внушения за зле скалъпени опити за всяване на интриги и напрежение в клуба и в "червената" общност в момент, в който ЦСКА е в процес на качествена трансформация и изграждане на солидни основи за бъдещето си развитие.

ЦСКА е клуб със 77-годишна история и е доказана футболна марка не само в България, но и на европейската сцена. Клубът ни е социален феномен и ние носим историческа отговорност да пазим авторитета, името и обичта на милиони българи. В тази връзка ясно искаме да изразим решимостта си да се противопоставяме на всички зложелатели и откровени манипулатори, чиято единствена цел е да отклонят ЦСКА от предприетия път към превръщането му в модерен европейски клуб, с който всички негови привърженици да се гордеят. Убедени сме, че подобни "сензации" няма как да разколебаят истинските "армейски" фенове в подкрепата им към любимия клуб и заедно ще извървим пътя до голямата цел. Само ЦСКА!", написаха "армейците".

