"Русия се опита да повиляе на изборите в Румъния и Молдова, но не успя, защото гражданите на тези страни предпочитат други ценности", заяви наскоро говорителят на Министерсто на външните работи на Румъния", Андрей Църня, предаде най-старата румънска информационна агенция Agerpres. Изказванията идват на фона на арестуваните руски агенти на територията на Молдова и обвиненията на прозападната Мая Санду, че Русия се намесва в изборите й.

Според говоротеля на румънското МВнР Русия се е намесила в изборните процеси и се опитала да повлияе на изборите в Румъния, както наскоро се е опитала в Република Молдова.

"Държава, агресор на суверенен съсед, където опозицията е убита на две крачки от Кремъл и където няма независима преса или свобода на словото, не е в позиция да учи някого на уроци“, заяви говорителят на МВнР по повод изявленията на руския президент в четвъртък. ОЩЕ: Как България повлия на изборите в Молдова и избра проевропейския път на страната

Думите на Путин

Припомняме, че руският диктатор Владимир Путин заяви в четвъртък на пленарната сесия на дискусионния клуб „Валдай“ в Сочи, че властите в някои страни се опитват да „забранят“ политическите си опоненти, които се ползват с по-голямо доверие от гражданите, но това не работи, съобщи контролираната от руската държава агенция ТАСС.

„Някои страни се опитват да забранят политическите си опоненти, които вече печелят повече легитимност, повече доверие от избирателите. Знаем, преживявали сме, това не работи“, каза Путин в речта си.

Според него данните от социологически проучвания, проведени в европейски страни, показват нарастващо отхвърляне на прекомерните амбиции на политическите елити в тези страни. ОЩЕ: Захарова обвини ЕС в “груб финансов шантаж“ на изборите в Молдова