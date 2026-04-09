През Ла Манша: Русия пази танкери с военен кораб. Британският флот прогони руски подводници (ВИДЕО)

Руска военна фрегата клас "Адмирал Григорович", която може да носи до 8 крилати ракети с морско базиране "Калибър", е ескортирала два танкера от руския сенчест флот, за да могат те да преминат безопасно Ла Манша. Това съобщи британският вестник The Telegraph, който напомня, че Лондон заплаши да задържа санкционирани кораби, превозващи нерегламентирано руски петрол.
Ескортираните танкери са Universal и Enigma. Кореспонденти на The Telegraph са видели корабите с очите си.
Според изданието, Universal плава под руски флаг и е отплавал от пристанището Висоцк във Виборгски район на Ленинградска област на 18 януари. Enigma плава под камерунски флаг е пътувал към Турция от Приморск - руското пристанище, което танкерът е напуснал на 29 март. И двата кораба са под санкции на Обединеното кралство заради участието си в износа на петрол, приходите от който финансират войната с Украйна.
Russian Navy frigate Admiral Grigorovich escorts sanctioned oil tankers through the English Channel, accompanying vessels linked to Russia’s shadow fleet. The move signals direct defiance of UK plans to intercept sanctioned ships transiting its waters. #Russia pic.twitter.com/Jy77pHBtLm— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 9, 2026
Други санкционирани кораби също бяха забелязани в Ла Манша тази седмица - "Дезерт Кайт" под флага на Гамбия и "Кусай" под флага на Сиера Леоне, насочващи се на изток. Общо от началото на годината през британските води са преминали над 300 кораба от руския сенчест флот, който се състои от приблизително 700 танкера и превозва до 40% от руския износ на петрол. 544 кораба са под санкции на Обединеното кралство.
Междувременно, британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че британският кралски военноморски флот и морските патрулни самолети P8, с помощта на Норвегия "и други съюзници", са проследявали 3 руски подводници клас "Акула" (1) и т.нар. ГУГИ подводници /служат за саботаж, маскирани като изследователи - ГУГИ е Главно управление за дълбоководни изследвания и се отнася до строго секретно подразделение на руското военно министерство/ (2) за няколко седмици, принуждавайки ги да прекратят дейност, насочена към подводни кабели и тръбопроводи в Северния Атлантик. Хийли заяви, че не са открити щети. Той уточни, че 500 британски военноморски служители са участвали в операцията и изрично предупреди Путин, че Лондон вижда какво правят руските специализирани единици за уж изследователска дейност и че ще има сериозни последици, ако има руски опит да се повреди критична подводна инфраструктура в британски води:
UK Defence Secretary John Healey says Royal Navy forces and P8 maritime patrol aircraft tracked 3 Russian submarines for more than a month, forcing them to abandon activity targeting undersea cables and pipelines in the North Atlantic. He said no damage was found, but warned any… pic.twitter.com/ZUceb1OnMz— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 9, 2026
А през това време петролното депо във Феодосия, Крим, продължава да гори вече денонощие и половина
Video footage of Feodosia, occupied Crimea. Oil tanks are still burning after yesterday's Ukrainian drone attacks. #Russia pic.twitter.com/dB1U7Z97DH— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 9, 2026
