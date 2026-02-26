През войната: Три пъти повече инциденти с руски самолети Sukhoi Superjet

През 2025 г. са възникнали най-малко 513 технически инцидента на руските самолети Sukhoi Superjets - 3,4 пъти повече, отколкото през предвоенната 2021 г. Това съобщи изданието "Верстка" след анализ на съобщения от Telegram канала Aviaincident. Броят на публично докладваните инциденти нараства ежегодно. Докато през 2021 г. са докладвани 152 инцидента, през 2022 г. броят им се е увеличил с 20%, достигайки 182. През 2023 г. броят им се е увеличил още повече - с 68%, достигайки 306.

Последните две години

През 2024 г. са докладвани най-малко 378 инцидента, което е с 23% повече спрямо предходната година. През 2025 г. броят на инцидентите е достигнал 514, което е увеличение с още 36%. Проблемите с двигателите са най-често докладваните инциденти на този модел самолети: от началото на 2021 г. публично са докладвани 269 инцидента, включително повреди на двигатели, блокиране на двигатели, капаци на двигатели и пилоти, съобщаващи за вибрации или „проблеми“. Вторият най-често срещан инцидент на Superjets включва неизправности на колесника.

Други проблеми

През последните пет години са докладвани и неизправности в климатичните и херметическите системи, навигационните и радарните системи, горивните системи, проблеми с крилата, неизправности на бордовия компютър, повреди на системата за избягване на сблъсъци, неизправности на хидравличната система, спирачните системи, автопилота и комуникационните системи. Общо 235 уникални номера на самолети са били включени в доклади за технически инциденти на Superjets през последните пет години. Най-честите доклади за проблеми са от самолети с номера RA-89004 (Azimuth) - 19 пъти, RA-89149 (Azimuth) - 18 пъти и RA-89136 (Русия) - 17 пъти.

Снимки: Getty images