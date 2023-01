При Бахмут руснаците се мъчат, ще дойде ли ново решаващо оръжие за Украйна? (ВИДЕО)

Че нещата при Бахмут почват да се поуспокояват личи както от сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия, така и от сводката на руското военно министерство, а и от тази на популярния руски телеграм канал "Рибар". Украинските данни са за спечелена битка през последното денонощие не само при Бахмут, но и при Клещеевка – позиция, която през последната седмица руснаците тръбяха, че е тяхна, но сега вече не обелват и дума какво се случва там. Клещеевка се намира на 7 километра югозападно от Бахмут и е важна, за да бъде положен плацдарм за прекъсване на пътя между Бахмут и Часов Яр. Досега руснаците не са успели да го сторят.

Освен всичко друго, в украинската сводка прави впечатление и, че намалява броя на местата, които конкретно се посочват като сблъсъци при Бахмут. Това подсказва, че интензивността на руските атаки изглежда намалява – нещо, което американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) отбеляза многократно в смисъл, че руската офанзива към Бахмут върви към затихване, макар че в тази тенденция има и ще има жестоки боеве.

(КАРТА) Безспорно в момента далеч по-горещо е при Угледар (Въгледар, Вухледар). Украинците твърдят, че засега удържат – заели са позиции на висок терен на изток от града. Основните атаки на руснаците са откъм село Павловка и и село Николско, като именно при Николско има кадри на унищожени 2 руски танка и 3 руски БТР-а. От руска страна има хвалби за унищожени три украински бронирани машини на пехотата и два джипа, но визуално потвърждение няма – за разлика от ударената от украинците тежка руска военна техника.

The 🇺🇦72nd brigade destroyed two Russian tanks and BMP-3 of the Russian marines in the Vuhledar area pic.twitter.com/fUNbdtn2BX — Paul Jawin (@PaulJawin) January 27, 2023

Показателно, че няма руски пробив при Угледар е, че нито руското военно министерство, нито "Рибар" говорят за такова нещо – министерството схематично изброява нанесени удари, а от "Рибар" говорят как руснаците били овладели "вилната зона" на югоизток от града.

Угледар е стратегически важен град за руснаците и атаката там е с цел да се отблъснат украинските линии повече на запад, за да не е т.нар. сухопътен коридор от Крим през цяла Украйна под постоянна заплаха от HIMARS и логистиката на руснаците да се извършва по-бързо на украинска територия, а не през Ростов. За украинците най-важно е да нанесат максимални загуби на елитните руски войници, които са хвърлени там - има данни за морски пехотинци, коментира украинският журналист Юри Бутусов. Именно заради тази стабилизирана логистика през руска територия вече има искания от украинска страна – засега чрез изяви пред американски медии, да бъдат доставени далекобойни ракети като ATACMS, с които да се нанасят превантивни удари дори по руска територия. Всъщност, бившият главнокомандващ на американската армия в Европа генерал Бен Ходжис говори пред The Telegraph именно за това – че без Крим Украйна никога няма да постигне пълна победа над Русия.

This is how #Vuhledar looks from the drone after the arrival of the "liberators". pic.twitter.com/8TVjzvQee1 — NEXTA (@nexta_tv) January 26, 2023

В Луганска област най-горещо е при Кремена – в гористата местност на юг-югоизток от града текат свирепи битки, като руснаците използват впечатляващи оръжия, но именно теренът дава предимство на атакуващите украинци, защото дърветата не позволяват на руската артилерия да се разгърне максимално.

Що се отнася до Запорожието, категоричната украинска оценка е, че там няма достатъчно големи и екипирани руски части за мащабна офанзива – само за ограничени нападения по маловажни позиции. А Владимир Рогов, член на установената от руските окупатори военно-административна власт в Запорожието, продължава да предупреждава, че украинците готвят атака с цел овладяване на Бердянск и Мелитопол. Ако това стане, то украинците ще са в много силна позиция за атака на Крим.

В Херсонска област е имало успешен украински десант на разузнавателно-щурмова група – публикувани са и видеокадри.

