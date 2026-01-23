Принц Хари призна: Животът на Меган е абсолютна мизерия

Години след като остави зад себе си кралския живот, миналото на принц Хари се върна с пълна сила в съдебната зала в Лондон. Това, което се очакваше да бъде поредният процедурен ден в дълготраен съдебен процес, се превърна в един от най-емоционалните моменти за по-малкия син на крал Чарлз III. Този път фокусът беше не само върху практиките на медиите, но и върху личните щети, които според него те са причинили на семейството му.

Снимка: Getty Images

Херцогът на Съсекс прекара голяма част от последното десетилетие в напрегнати отношения с британските медии. Това напрежение го последва и във Върховния съд тази седмица, където той свидетелства срещу Associated Newspapers Limited, компанията зад вестниците "Daily Mail" и "Mail on Sunday". В съдебния си иск той твърди, че в продължение на години е бил обект на незаконно събиране на информация и натрапчиво отразяване. Контекстът на делото е добре известен.

Хари и Меган Маркъл се оттеглиха от кралските си задължения през 2020 г., като по-късно обясниха, че безмилостното медийно внимание е изиграло важна роля в това решение. Сега емоционалната цена на това внимание се описва под клетва.

В съдебната зала: най-личните показания на Хари

Снимка: Getty Images

При разпита от адвоката си Дейвид Шерборн Хари беше попитан как самото дело го е засегнало. Отговорът му беше суров. Той нарече процеса "ужасен" и каза, че е фундаментално погрешно да преживява отново събитията, когато всичко, което иска, е отговорност и извинение. Борейки се със сълзите, той каза на съда, че пресата е направила живота на Меган "абсолютна мизерия".

Според "Hello!", Хари е изглеждал видимо развълнуван, когато е напускал съдебната зала, описвайки случая като "повтарящо се травматично преживяване". На свидетелското място той отхвърли идеята, че животът му е обект на търговска експлоатация, като заяви, че твърдението, че няма право на личен живот, е "отвратително".

Снимка: Getty Images

Свидетелските показания засягаха и миналото отношение на Хари с Челси Дейви. В репортаж, цитиран от "The Independent", се отбелязва, че Хари е твърдял, че натрапчивостта на пресата е навредила и на това отношение. Когато адвокатът на медийната корпорация предположи, че личните подробности могат да са дошли само от приятели, Хари отхвърли това твърдение, настоявайки, че то просто не се връзва.

След само два часа кръстосан разпит представителите на Хари проявиха увереност. В изявление за "Page Six" разпитът беше описан като слаб, а самият Хари заяви, че този ден е послужил като напомняне за това кой всъщност е подсъдим.

За Хари този случай е нещо повече от заглавия в медиите или правни аргументи. Става въпрос за сблъсък със система, която според него му е нанесла трайна вреда, и за това най-накрая тази история трябва да бъде чута, този път в съдебната зала, а не на първа страница, пише "Marca".