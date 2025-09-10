Войната в Украйна:

Притеснителен рекорд: Затлъстяването изпреварва поднорменото тегло сред децата

10 септември 2025, 08:49 часа 469 прочитания 0 коментара
Притеснителен рекорд: Затлъстяването изпреварва поднорменото тегло сред децата

Проблемът със затлъстяването е все по-актуален и засяга не само възрастните, но и децата. Свръхпреработените храни все повече изместват плодовете и зеленчуците и за съжаление присъстват в училищните магазинчета и понякога децата просто какво да консумират. Всичко това доведе от историческо явление, а именно процентът на децата със затлъстяване изпревари поднорменото тегло при младите хора.

Прогноза: До 2050 г. 60% от възрастните ще бъдат със затлъстяване

Докладът 

Доклад за храненето на Детския фонд на ООН - УНИЦЕФ, показва, че за първи път в световен мащаб затлъстяването изпреварва поднорменото тегло сред децата и тийнейджърите, предаде ДПА.

Според доклада поднорменото тегло сред децата и тийнейджърите на възраст от 5 до 19 години е спаднало от около 13% през 2000 г. до 9,2%, докато затлъстяването е нараснало от 3% до 9,4% за същия период. Затлъстяването вече надминава поднорменото тегло в повечето региони с изключение на Субсахарска Африка и Южна Азия.

Резултатите се базират на данни от повече от 190 държави, включително проучвания на домакинствата, моделирани оценки, прогнози и други изследвания, съобщи УНИЦЕФ Германия.

Снимка: Freepik

Богатите страни

Страните с високи доходи показват особено големи нива на затлъстяване сред младежите, като 27% в Чили, 21% в САЩ и 21 % в Обединените арабски емирства. В Германия около един на всеки четирима души на възраст от 5 до 19 години е с наднормено тегло, което е леко повишение от 24% през 2000 г. до 25% през 2022 г., докато затлъстяването остава стабилно на ниво от 8%.

"Недохранването вече не засяга само децата с поднормено тегло", каза изпълнителният директор на УНИЦЕФ Катрин Ръсел. "Затлъстяването е нарастващ проблем, който може да засегне здравето и развитието на децата. Свръхпреработените храни все повече заместват плодовете, зеленчуците и протеините в критичен етап от растежа, когнитивното развитие и психичното здраве", добави тя.

Отрицателни ефекти

Докладът предупреждава, че евтините, агресивно рекламирани свръхпреработени храни и бързото хранене допринасят за нарастване на затлъстяването. То може да повлияе на посещаемостта на училище, самочувствието и социалното приобщаване и често е трудно да се преодолее, след като се е установило в детството или юношеството, се казва още в доклада, предаде БТА.

Като положителен пример УНИЦЕФ посочва Мексико, където правителството наскоро забрани продажбата в държавните училища на храни, които са силно преработени или имат високо съдържание на сол, захар или мазнини, и това е довело до благоприятен ефект за повече от 34 милиона мексикански деца.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
УНИЦЕФ деца затлъстяване здраве поднормено тегло
