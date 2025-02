Пробиха ни 5 километра, но то не е пробив: Новата руска комедия в Курск (ОБЗОР - ВИДЕО)

Новата украинска военна активност в Курска област се превърна в новината на деня що се отнася до войната в Украйна. Вече е пределно ясно, че украинската армия отново изненада руското военно командване и явно успя да удари в сектори, които руснаците постепенно си бяха върнали в рамките на последните 2-3 месеца с цената на много жертви. В руските военнопропагандни канали в Телеграм се коментира сериозно, че посоката на украинската операция застрашава тила на опитващите се да атакуват село Гюово руски части. Това ще застраши опита на руснаците да ударят по украинската логистика, идваща от Суми към град Суджа – най-ценното украинско притежание на руска територия.

(КАРТА) Какво постигнаха украинците – с атаката на югоизток от Суджа, те поставиха под контрол с важни позиции Черкаска Конопелка, Фанасеевка и Колмаков. Това е оценка и на руски военни блогъри – например Владислав Романов (КАРТА), но не само. "В района на Курск вчера врагът със сили до два механизирани батальона, с бойни машини на пехотата и БТР-и, с танкове и машини за чистене на мини, предприе 8 атаки към Черкаска Конопелка и Уланок. Според оценки на достоверни източници, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са успели да пробият нашата отбрана на дълбочина до 5 км, но все още не са постигнали основната си цел. ВСУ не успяха да пробият през Уланок. През деня украинските части бяха забелязани във Фанасеевка и Черкаска Конопелка; до свечеряване те се разположиха в укрития в покрайнините и близките горски пояси". Това е обобщение на руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора".

Още вчера в ранния следобед най-големият и известен руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" констатира загубата на Черкаска Конопелка и обяви, че Руска Конопелка също е под въпрос. Привечер на 6 февруари поддържаният от капитан Михаил Звинчук, бивш говорител на руското военно министерство, канал в Телеграм постави под въпрос официалната сводка на руското военно министерство за случилото се. Руското военно министерство обяви, че всички украински атаки към Черкаска Конопелка и Уланок били отбити. И още хвалби – украинската армия загубила 200 убити и ранени войници, както и 50 единици военна техника. Само че "Рибар" не се съгласява – да, при Уланок украинците не постигнали особен успех, но за Черкаска Конопелка информацията била противоречива, за Фанасеевка не се знаело, имало атаки с руски дронове там (защо ще има, ако няма загуба на позициите от руснаците?) - имало и поразени украински бронирани машини, включително югоизточно от Колмаков. Заключението на "Рибар": "Досега личният състав на противника е разпръснат в околностите на Черкаска Конопелка и Фанасеевка, оцелялата техника е изтеглена обратно в Суджа и частично изтеглена в Сумска област. В същото време не може да се изключи възможността за действия на вражеската пехота отделно от бронирани превозни средства. Напълно възможно е украинските въоръжени сили да направят пробив в съвсем друга част от държавната граница. Както показа практиката, противникът има достатъчно резерви за внезапни или относително внезапни атаки". Имаме успехи, вражеските дронове са много голяма пречка, това беше предвидимо. Щурмовите операции в Курското направление са много важни, защото ако отстъпим, руската армия планира да нахлуе в Суми – това пише украинският военен Станислав Бунятов, командир на рота в батальона "Айдар" и оператор на военни дронове. Обяснението за бъдеща руска атака в Суми, ако я нямаше операция "Курск", го даде и украинският президент Володимир Зеленски и то нееднократно. Като цяло украинските военни канали в Телеграм са лаконични, отбелязват само, че има операция и не коментират – точно както правят винаги при сериозни действия от страна на ВСУ:

Поредната операция на ВСУ в Курска област стана факт само ден след като руският диктатор Владимир Путин нахвали уж елитните формирования на руските ВВС и ВМС – руските десантчици и руските морски пехотинци. Путин направи това на среща с не кого да е а точно с губернатора на Курска област Александър Хинщейн. Конкретните хвалби – за 155-та бригада и 810 бригада на руската морска пехота, 106-та дивизия и 76-та дивизия на руските ВВС. Техни части се бият в Курска област – но Путин, въпреки хвалбите, все още не иска да даде приоритет на освобождаването на областта пред руската офанзива тип месомелачка в Донецка област, уточнява в дневния си анализ ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Точно 155-та и 810-та бригада бяха принудени на няколко пъти изцяло да обновяват състава си заради тежки загуби в боевете в Украйна – например при Угледар, но и в Курск също: Бермудски триъгълник: Бригада морска пехота от Крим изчезна в битката за Курск

За Путин обаче статегията на сплашване и показване на повече възможности, отколкото е реалността, все още е основна – беше обявено поредно ядрено учение в Русия, с междуконтинентални ракети "Ярс". И това при появилите се сериозни данни, че имало провал при втори опит на Руската федерация да изстреля ракета "Орешник" със среден обсег (всъщност версия на междуконтинентална балистична ракета "Рубеж"): Путин изстрелял втора ракета "Орешник" по Украйна, но тя се разбила в Русия: Твърдение на The Forbes

Russia has begun drills on covert ballistic nuclear missile launches. Russian Ministry of Defense has released a video showing "Yars" missile launchers moving through a snowy forest. The "Yars" is a Russian strategic missile system equipped with an intercontinental ballistic… pic.twitter.com/CjujtxnHWQ

На този фон – поредното руско социологическо проучване (на ВЦИОМ) сред 1600 руснаци сочи, че 67% от руснаците подкрепят войната в Украйна. Украински профили в социалните мрежи не пропуснаха да кажат, че това значи, че 98 000 000 души в Русия нямат нищо против кланетата и военните престъпления срещу украинци. Но директорът на ВЦИОМ Михаил Мамонов коментира данните от проучването в смисъл, че руснаците масово искат бърз и решителен край на войната и подкрепят мерки в тази насока – само че за момента руската военна тактика и то ясно заради Путин е на бавно, мъчително и с много жертви настъпление. Идеята – Русия има повече ресурси от Украйна и ще надделее с тях, независимо от загубите, защото те няма да са достатъчни, за да направят руските ресурси по-малки от украинските. Нееднократно Владимир Путин е говорил точно в този дух за "специалната военна операция".

Случщващото се в Курска област само подчертава, че на фронта в самата Украйна има известно затишие. За 6 февруари по официални украински данни е имало само 101 бойни сблъсъка, в това число влизат и бойните действия в Курска област. Продължава отчаяната масирана руска бомбардировка с управляеми авиобомби – 138 за деня, с 4 повече на дневна база. 76 от бомбите са хвърлени в Курска област – украинският генщаб съобщава за само 5 отбити руски пехотни атаки там. Намалява мащабът на руския артилерийски обстрел на дневна база – 5000 изстреляни от руснаците снаряда, с 800 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала и над 2800 FPV дрона-камикадзе т.е. 500 повече на дневна база, сочат най-важните числа в сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление остава Покровското – 36 руски пехотни атаки са спреми там. В дневния си обзор "Рибар" отчита, че най-после село Дачно е превзето – Actualno.com видя геолокализирани видеокадри как руското знаме бива издигнато в руините на поредното малко украинско населено място. Селото беше най-близката до град Курахово украинска позиция на запад, след като градът беше превзет от руската армия. Иначе в Новопавловското направление, което обединява вече Кураховското и Времеевското, е имало 8 руски пехотни атаки, като отново акцентът е върху намиращото се северно от Велика Новоселка село Константинопол. При Зеленовка, което се намира близо до Константинопол, но на изток, украинците се държат и дори подобряват позициите си, пише ISW на база приложени в библиографията на анализа си геолокализирани видеокадри.

In Velyka Novosilka, the enemy is using the local population as human shields.



Russians are employing their favorite tactic. While moving through populated areas, they take civilians with them, putting their lives at risk, knowing they won't be fired upon in such circumstances. pic.twitter.com/OF2dtMWjJk