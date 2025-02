Затишие в Украйна: В Курск севернокорейците ги няма, Русия бомбардира, не атакува особено (ОБЗОР - ВИДЕО)

В 3 от последните 4 дни нивото на интензивност на боеве в Украйна е незапомнено ниско от минимум половин година и повече насам. За денонощието на 5 февруари има само 90 бойни сблъсъка по целия фронт, включително Курска област – това сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб. Такова число е много малко, предвид факта, че редовно в последните месеци то беше над 150-160 сблъсъка, а имаше периоди, в които 200 и повече сблъсъка бяха „новото нормално“ - рекордът дотук във войната е от 15 декември, 2024 година. Тогава бяха отчетени цели 292 руски пехотни атаки: Севернокорейският ефект в Курск: Безумно число руски пехотни атаки за 24 часа (ОБЗОР – ВИДЕО)

"Настъпила е временна оперативна пауза в почти цялото Курско направление" – това писа популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, в обзора си за 3 февруари. За вчерашния ден "колегите" им от "Два майора" казват същото – без промени в позициите. А украинският генщаб подсказа защо има условно "пауза" - за 6 месеца от началото на операция "Курск", по украински данни общите руски загуби са около 40 000 души, от които над 16 000 са убити. Над 900 руски войници са пленени. Що се отнася до севернокорейските съюзници на Путин в Курска област, Украйна отчита 4000 убити и ранени и заключението на генщаба е: "От трите севернокорейски бойни единици, една е унищожена, две загубиха боеспособност. Така засега севернокорейците са изтеглени от фронта". Руските данни за украинските загуби в жива сила в Курска област са потресаващи, само че поне досега заради тях "пауза" нямаше: 57 655 убити и ранени украински войници според руската версия и въпрос как така при това положение, с разлика от над 17 500 военни жертви уж в полза на Русия, на "втората армия в света", украинският плацдарм в Курск си стои, а руснаците не са дори близо до основната цел - град Суджа: Тръмп спря оръжието за Украйна и пак го пусна. По-добри новини от Покровск и Курск (ОБЗОР – ВИДЕО)

С акцент Курск в украинските телеграм канали се споделя снимка на пленен от украинската армия жител на Запорожка област, т.е. украинец, които се е биел за руската армия. По неофициални данни, около 10 000 души от окупираните от руснаците украински земи са част от руската армия - доброволно или насила, притиснати от заплахи и обстоятелства (например в окупираните територии ако нямаш руски паспорт, нямаш достъп до никакви социални услуги, няма пенсия, обезщетение за безработица, училище за децата ти и т.н.):

The guy from Mykhailivka, Zaporizhzhia, was captured by AFU in Kursk. pic.twitter.com/xtvR3OHWZv