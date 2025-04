Промяна в плана за Украйна: Путин действа по друга линия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Военното решение в Украйна вече не се вижда като абсолютно незаменима алтернатива и от режима на руския диктатор Владимир Путин. Фронтът като цяло е в застой, почти няма перспективи за голям пробив в близко бъдеще – затова Кремъл гледа към друга опция и действа с друг план. Става въпрос за политическа маневра, пише руската опозиционна медия The Moscow Times, която се позовава на свои източници в Кремъл. Изданието се ражда в началото на 90-те години на XX век, негов основател е нидерландският издател Дирк Зауер.

Стар план, ново начало

Съгласно източниците на The Moscow Times, планът на Кремъл не е изненада и реално не може да се каже, че е нов – нови са усилията да бъде реализиран. Той е прост – да бъде свален украинският президент Володимир Зеленски, който явно доказа, че няма да отстъпи за нищо пред Путин. На мястото на Зеленски трябва да бъде инсталирана нова украинска власт, която да е по-благоразположена към Путин и Кремъл – както беше Виктор Янукович. Путиновата програма-максимум е капитулация на Киев, смяна на управлението, рестартиране на украинската държавност и суверенитет по руски модел и превръщане на страната в аналог на Беларус, напълно зависима от Москва. Програмата минимум е да се установи пълен контрол над четирите региона на Украйна, където има руска окупация (Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област), като същевременно се ограничи политическата и военна независимост на Киев. Но дори тази програма още не е изпълнена – големи части от Донецка, Запорожка и Херсонска област остават украински, само в Луганска област руската армия почти успя да се справи за над 3 години, там украинците държат около 1% от територията, при река Жребец.

Как да бъде свален Зеленски? Усилията на Кремъл сега са насочени към това да бъде дискредитиран украинският президент пред американския държавен глава Доналд Тръмп и да има избори за нов президент на Украйна. За да убеди Тръмп, Путин е решил да направи жест на добра воля – примирие в Черно море. Според бившия руски дипломат Борис Бондарев, който беше част от руската мисия на ООН в Женева, това се е провалило: "За украинците това не означава много - те вече доставят зърно на Запада. И за да бъде сделката изгодна за нас, Тръмп трябва да постигне вдигане на санкциите от Европа. Това е изключително трудно, ако не и невъзможно". Reuters вече съобщи за срещата в Мадрид на 31 март вечерта между външните министри на Испания, Германия, Франция, Италия, Великобритания и Полша, както и с участието на европейския външен министър Кая Калас – заявката е да има нови евросанкции срещу Русия. И още – комюникето след края на срещата е, че Путин незабавно трябва да се съгласи на пълно примирие, със спиране на огъня по всички фронтове. Украйна ще получи още повече военна и хуманитарна помощ – няма да приемем ограничения за украинската армия и украинския военнопромишлен комплекс, се казва в официалната обща позиция, без повече детайли. Казва се и друго – замразените в Европа руски активи няма да бъдат размразявани, докато армията на Путин не се изтегли изцяло от Украйна и не бъдат платени репарации от Кремъл за причинените от руските войници щети. Френският външен министър Жан-Ноел Баро изрично заяви, че Русия дължи ясен отговор на САЩ дали иска мир или не. Засега Доналд Тръмп не налага краен срок за постигане на официално примирие – публично каза, че има "психологическа граница", без да уточнява каква е точно.

Друго руско "изкушение" за Тръмп са съвместни проекти за редкоземни елементи между САЩ и Русия, на руска територия – директорът на Руския фонд за директни инвестиции Кирил Дмитриев, който беше част от първата руска мисия за разговори за мир в Украйна със САЩ в Саудитска Арабия, обяви пред руската редакция на BBC, че такова икономическо сътрудничество трябва да е основен фокус, но че то ще се разгърне чак след края на преговорите за мир, дори не за примирие. Това е стратегия на Кремъл да се предотврати по-тясно икономическо сътрудничество между САЩ и Украйна, което потенциално може да се превърне в силна гаранция срещу нова руска военна инвазия (проекти на големи американски компании в Украйна е много вероятно да бъдат пазени от американската армия), коментира ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

На този фон, Нидерландия обяви каква военна помощ ще окаже на Украйна през 2025 година – 2,2 млрд. От тях 500 млн. евро ще отидат за разработка на дронове, отделно ще има пари за ПВО, артилерия и боеприпаси, както и поддръжка на военна техника.

Как точно обаче Зеленски няма да спечели втори мандат на избори е въпрос, който планировчиците в Кремъл със сигурност не искат да им бъде задаван. Източниците на The Moscow Times в Кремъл обаче твърдят, че режимът на Путин вярва твърдо, че с избори Зеленски ще бъде свален. Отделно, пределно ясно е, че Путин мрази Зеленски и то още преди да подпали пълномащабната война в Украйна – защото Зеленски лично предизвика руския диктатор още по времето, когато Путин се бъркаше в Донбас с военна сила и се правеше, че там няма руски войници и оръжие, а само „хора, които искат да се самоопределят". В Кремъл растат и опасенията, че търпението на Тръмп свършва и ако руснаците изпуснат момента, американският президент може да стане много опасен за имперските амбиции на Путин. "Тогава Байдън ще изглежда като мил Дядо Коледа за нас в сравнение с ядосания Тръмп", твърди източник на The Moscow Times в Кремъл

Засега сигналите от Белия дом все още не сочат поне публично, че Тръмп насочва изцяло гнева си към Путинова Русия – все още се прави на медиатор и недоволства и от двете страни:

🇺🇸🇺🇦🇷🇺 Trump is frustrated with statements from both sides of the Ukraine war, says the White House. Press Secretary Karoline Leavitt: “The President is working tirelessly on a peace deal between Russia and Ukraine and has expressed displeasure with remarks from both leaders.” pic.twitter.com/qVFEQOEkB9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 31, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

На 31 март беше годишнината от организираното от руската армия клане в Буча. Много европейски представители дойдоха в Украйна да почетат паметта на жертвите. Украинският президент Володимир Зеленски благодари специално на дошлите. Зеленски напомни – случилото се в Буча беше суровото осъзнаване какъв всъщност е мащабът на предизвиканата от Путин агресия срещу Украйна и украинците. "Това е противопоставяне на две различни по същността си системи – европейската, където човешкият живот и достойнство са на първо място, и руската, където всеки може да бъде убит и лишен от всичко", каза украинският президент. Буча е един от многото примери каква разруха донесе Путинова Русия – другите знакови са Мариупол, Бахмут, Авдеевка, Угледар:

"Today, we are in Bucha, where three years ago the world began to grasp the scale of Russia's aggression against Ukraine." - Zelensky at the Bucha Summit, dedicated to the anniversary of the city's liberation from Russian occupation. pic.twitter.com/5fwNetlGyt — WarTranslated (@wartranslated) March 31, 2025

Към военните действия – рязък скок в интензивността им, за 24 часа руските пехотни атаки в Украйна са се увеличили с 45. Общо за 31 март са 216. Руснаците са използвали и 169 управляеми авиационни бомби (КАБ) за нанасяне на удари в Украйна, което обаче е с 54 по-малко на дневна база съгласно официалните украински данни. 36 от КАБ-овете са хвърлени в Курска област, т.е. на руска територия. Мащабът на руския артилерийски обстрел почти не се променя на дневна база – 5200 изстреляни снаряда, със 100 по-малко за 24 часа. Използваните от руснаците FPV дронове-камикадзе са 2223 т.е. с 400 по-малко на дневна база, съгласно официалните данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление традиционно е Покровското – 79 отбити руски пехотни атаки там по украински данни. Още 12 са спрени в намиращото се южно Новопавловско направление, където вероятно скоро ще има развръзка в полза на руснаците – те са на път да се справят със село Константинопол и да стигнат до магистралата Запорожие – Донецк. 27 руски пехотни атаки са станали в Курска област, 26 – в Лиманското направление, 19 – в Торецкото, а в Запорожка област, но при Гуляйполе, са 10. По 9 руски пехотни атаки е имало в Купянското и Ореховското направление (западната част на Запорожка област).

The crew of a MiG-29, with a precise drop of a GBU-62, eliminated a "high-ranking" enemy officer corps along with equipment at one of the enemy command posts near temporarily occupied Oleshky, Kherson region. pic.twitter.com/4cXxJTHOw8 — WarTranslated (@wartranslated) March 31, 2025

Още: Майстори на нелепицата: Руснаците явно са пуснали авиобомба по... гробище в... Русия (ВИДЕО)

(КАРТА) Вече има повече данни, включително геолокализирани видеокадри, които показват, че село Розлив, южно от село Константинопол в Новопавловското направление, е превзето от руснаците. Константинопол на практика е сива зона. Но ISW все още се опира само на геолокализирани видеокадри – руското знаме, което се вижда, отразява руска позиция на само 4% от площта на Розлив. В библиографията на дневния си анализ американският мозъчен тръст цитира и руски военни блогъри, според които Розлив не е превзето напълно, а максимум на две трети – един от цитираните руски канали е известният "Рибар". Колегите им от "Два майора" обаче казват, че Розлив е в руски ръце, същото посочва и руският военен блогър Семьон Пегов. Но от юг на север има руски напредък откъм Велика Новоселка в Новоселка, с което се изравнява фронтът и продължават руските опити всичко южно от Покровск по границата с Днепропетровска област да е под руски контрол.

Kurakhovo area.

The RuAF soldier hoists the Russian Federation Flag in central part of Razliv.



47.97339, 36.99693



47.97036, 37.002 pic.twitter.com/NplbZDbEi4 — Сливочный каприз (@creamy_caprice) March 31, 2025

За Покровското направление, украинският военен телеграм канал "Офицер+" отчита увеличение на руските атаки с бронирана техника, но с ниска ефективност:

В Лиманското направление има руски пробив през река Жребец, северозападно от Терно, към селата Ново и Катериновка. Украинският военен анализатор о.з. Константин Машовец вече посочи, че руски части са почти в покрайнините на Ново и Катериновка. Украинското командване „Хортица" коментира, че руската армия се е подсилила с пехота в Лиманското направление и извършва доста повече атаки точно с пехота, но не ползва много бронирана техника

В Курското направление потвърдено руската армия е успяла да превземе граничното село Веселовка, област Суми – има геолокализирани видеокадри от руското военно министерство. Това подсказва руски напредък и в Гоголевка, Курска област, коментира ISW. В Белгородска област няма промени – боеве в Демидовка и Поповка, откъдето украинците изглежда искат да застрашат флангово руската армия в Курска област. Особени промени в ситуацията няма, обобщава Семьон Пегов:

В Торецкото направление продължава да има и украински, и руски тактически успехи, но не и стратегическа промяна. ISW отчита украински напредък в южната част на Олександропол на база геолокализирани видеокадри, а руснаците изглежда са превзели село Панталеймоновка, едно от пояса селца около самия Торецк.