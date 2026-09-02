"Той има сърце и на мен това ми стига": Кандев с първо изявление като кандидат за вице на Гюров (ВИДЕО)

"Добре дошли в щаба!" - с тези думи кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев се обърна към избирателите с официално първо видеопослание след обявяването на кандидатурата си за президентските избори в тандем с кандидата за държавен глава Андрей Гюров.

По думите на бившият главен секретар на МВР Гюров предлага ясен проект за модерна и богата България, която стъпва здраво на традициите, но същевременно знае как да използва съвременните световни достижения. Кандев допълни, че решението му е продиктувано и от факта, че кандидатът за президент притежава голямо сърце, което за него е напълно достатъчен аргумент.

По отношение на личния си принос в кампанията и бъдещото управление Кандев подчерта, че ще помага с целия си натрупан опит и знания в сферата на сигурността. Той отбеляза, че знае отлично как решенията, взети в политическите кабинети, се прилагат на терен и как бързо в живота си проличава дали една политика работи или се заобикаля. Кандев каза още, че е възпитан да спазва и да внимава за закона, както и винаги да казва това, което мисли. Той изтъкна, че при него няма втори план, тъй като през целия си живот е бил деполитизиран, и именно поради тази причина най-много се дразни на задкулисни договори.

Още: Малко излишна патетика: Петър Чолаков анализира “Гюров, Кандев и аз” (ВИДЕО)

"България няма нужда от еднолична власт, а от спазване на закона от всеки един човек", подчертава още бившия главен секретар на МВР.

Още: "Посрещнете новия президент": Гюров и Кандев официално обявиха кандидатурите си (ВИДЕО)