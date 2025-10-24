Станислав Генчев с интересен коментар за бъдещето си след деветия пореден мач без победа

Старши треньорът на Локомотив София – Станислав Генчев, даде своето мнение след драматичното равенство между "железничарите" и Локомотив Пловдив в двубой от 13-ия кръг на Първа лига. "Червено-черните" се намират в серия от девет поредни мача без победа, която буди въпроси за стабилността на треньорския стол. По тази тема Генчев отговори, че "когато един отбор няма резултати, треньорът трябва да си понесе отговорността".

„Каквото и да кажем, ще е късно. Не започнахме по най-добрия начин, получихме гол от статично положение. Изключително неприятно е да получиш такъв гол. Поздравявам футболистите за характера. Локомотив Пловдив е с добри резултати. Да ги обърнем е само за поздравления, не се отказахме до последно. Накрая имахме нещастието да ни изравнят от дузпа. Всички желаехме победата, защото серията без победа е доста голяма, неприятно е“, заяви Генчев след драматичния хикс в "железничарското" дерби.

"Аралица доста време пропусна. Миналата седмица беше болен. Тази седмица тренираше почти наравно. Важно е неговото присъствие, голмайстор от миналото първенство е, другите му имат доверие. През второто бяхме принудени да рискуваме, променихме системата, почнахме с четирима защитници. Това донесе нужната свежест в атака, ще помислим за различни варианти как да използваме най-добрия си потенциал. Най-добрите ни футболисти може би са в атака“, отбеляза той.

„Ние сме говорили с ръководството, показват подкрепа. Когато един отбор няма резултати, треньорът трябва да си понесе отговорността“, завърши по интересен начин Станислав Генчев.