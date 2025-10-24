Шампионът Левски със сериозен фалстарт на първенството! Нефтохимик шокира "сините"

Левски София започна участието си в новото волейболно първенство със сериозен фалстарт. Шампионът загуби с 0:3 (19:25, 20:25, 16:25) у дома срещу Нефтохимик 2010 в дербито от първия кръг. Столичани играха без контузените си основни състезатели Гордан Люцканов, Петьо Иванов и Николай Николаев. Най-резултатен в полза на победителите стана Калоян Балабанов с 12 точки. За "сините" с 18 пункта се отличи швейцарецът Юлиан Вайзиг.

Загуба за Левски от Нефтохимик

Момчетата на Николай Желязков, които през миналата седмица спечелиха Суперкупата на страната, играха неубедително в края на първия гейм, когато изостанаха решително със 17:20. Във втората част бургазлии водеха със 17:11 и лесно затвърдиха преднината си след 25:20. Третият гейм също премина при превъзходство на гостите, които имаха аванс от 15:10 и 22:12, приключвайки срещата за малко повече от един час.

Най-резултатен в полза на победителите стана Калоян Балабанов с 12 точки. Съотборникът му Ади Османович добави още 11 за бронзовите медалисти от миналото първенство. За "сините" с 18 пункта се отличи швейцарецът Юлиан Вайзиг. Бившият национал Тодор Скримов приключи със 7 точки за Левски.

В друга среща от кръга Монтана победи Черно море у дома с 3:2 (26:24, 25:22, 16:25, 19:25, 28:26). Пирин Разлог се поздрави с успех 3:0 (25:16, 25:23, 25:18) пред собствена публика срещу Дунав Русе. В събота ще бъдат изиграни още два двубоя шампионата по волейбол при мъжете.

