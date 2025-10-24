Войната в Украйна:

Шампионът Левски със сериозен фалстарт на първенството! Нефтохимик шокира "сините"

24 октомври 2025, 23:11 часа 470 прочитания 0 коментара

Левски София започна участието си в новото волейболно първенство със сериозен фалстарт. Шампионът загуби с 0:3 (19:25, 20:25, 16:25) у дома срещу Нефтохимик 2010 в дербито от първия кръг. Столичани играха без контузените си основни състезатели Гордан Люцканов, Петьо Иванов и Николай Николаев. Най-резултатен в полза на победителите стана Калоян Балабанов с 12 точки. За "сините" с 18 пункта се отличи швейцарецът Юлиан Вайзиг.

Загуба за Левски от Нефтохимик

Момчетата на Николай Желязков, които през миналата седмица спечелиха Суперкупата на страната, играха неубедително в края на първия гейм, когато изостанаха решително със 17:20. Във втората част бургазлии водеха със 17:11 и лесно затвърдиха преднината си след 25:20. Третият гейм също премина при превъзходство на гостите, които имаха аванс от 15:10 и 22:12, приключвайки срещата за малко повече от един час.

 

Най-резултатен в полза на победителите стана Калоян Балабанов с 12 точки. Съотборникът му Ади Османович добави още 11 за бронзовите медалисти от миналото първенство. За "сините" с 18 пункта се отличи швейцарецът Юлиан Вайзиг. Бившият национал Тодор Скримов приключи със 7 точки за Левски.

В друга среща от кръга Монтана победи Черно море у дома с 3:2 (26:24, 25:22, 16:25, 19:25, 28:26). Пирин Разлог се поздрави с успех 3:0 (25:16, 25:23, 25:18) пред собствена публика срещу Дунав Русе. В събота ще бъдат изиграни още два двубоя шампионата по волейбол при мъжете.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Алекс Николов взриви Италия в първия кръг - стана реализатор №1 и нападател №1

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Нефтохимик 2010 Левски волейбол
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес