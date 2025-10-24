Бариера пред международните разговори в Русия: Заради телефонните измами, водещи до саботажи

Заради бума на телефонни измами в Русия, при които украинските служби успяват да подлъжат обикновени руснаци да извършват саботажи, председателят на информационната комисия в Думата (долната камара на руския парламент) Сергей Боярски предложи по закон да се ограничат международните разговори, предаде ТАСС.

Боярски настова, че след като Телеграм и WhatsApp бяха ограничени, телефонните измами са почнали да минават през стационарните телефони. Затова той счита, че трябва да се помисли за пълна забрана за международни разговори по тази линия.

"Измамниците се обаждат у дома, след което, по предварително уговорен сценарий, могат да изяснят нещо, преминавайки към мобилна комуникация", каза той на заседание на Съвета на федерацията (горната камара на руския парламент).

Депутатът предложи и внедряване на система за идентификация на мобилни устройства, базирана на IMEI номера. С тези номера са идентифицира съответния мобилен телефон, от който тръгва разговора. Според Боярски телекомуникационните оператори трябва да свързват SIM картите с конкретни телефони, за да предотвратят използването им в други устройства.

