Войната в Украйна:

Лидерът във Втора лига лети! ЦСКА завърза битката за втората позиция (РЕЗУЛТАТИ)

24 октомври 2025, 23:39 часа 426 прочитания 0 коментара
Лидерът във Втора лига лети! ЦСКА завърза битката за втората позиция (РЕЗУЛТАТИ)

Лидерът във Втора лига Дунав Русе разгроми с 4:0 на свой терен Спортист Своге в двубой от 13-ия кръг от Втора лига. Кристиян Бойчев се отличи с хеттрик за "драконите", а Билал Ел Бакали се разписал от дузпа в 14-ата минута. Русенци са на първо място в класирането, като увеличиха аванса си на върха на 4 точки пред Фратрия и Янтра. Битката между двата тима за втората позиция се завърза заради грешна стъпка на варненци и успех на габровци.

Дунав мачка, Фратрия загуби, Янтра се възползва

Фратрия загуби с 0:1 гостуването си на втория състав на ЦСКА. „Армейците“ записаха трета поредна шампионатна победа и се доближиха до челните места в класирането. Те са на 5-о място с актив от 21 точки.

Първото полувреме в Драгалевци протече равностойно, а „червените“ нападатели пропуснаха няколко добри ситуации за откриване на резултата. Все пак в началото на втората част ЦСКА достигна до гол, след като Юлиан Илиев центрира от ъглов удар, а Симеон Чатов се оказа най-съобразителен в наказателното поле и с удар с глава намери мрежата.

ОЩЕ: Милиметри спасиха Локо Пловдив в 97-ата минута! Локо София продължи кошмарна серия

Парите в спорта

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последва натиск на гостите, но отбраната ни действаше стабилно, а в края Мартин Сораков можеше да отбележи втори гол за „армейците“, но стражът на Фратрия се намеси със сетни сили. В следващия кръг ЦСКА II гостува на Янтра на 3 ноември (понеделник) от 17:00 ч.

В друга среща от кръга Янтра се наложи с 2:1 след обрат срещу домакина Спартак Плевен. Петър Господинов изведе плевенчани напред още във втората минута, но попадения на Мартин райнов и Георги Димитров съответно в 76-ата и 90-ата минута осигуриха ценния успех за габровци. 

ОЩЕ: Гол от тъч, млада изгряваща звезда и почти фалирал, но непобедим отбор: Резултати от Първа лига

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Втора лига Дунав Русе Спортист Своге ЦСКА II Фратрия
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес