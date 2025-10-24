Лидерът във Втора лига лети! ЦСКА завърза битката за втората позиция (РЕЗУЛТАТИ)

Лидерът във Втора лига Дунав Русе разгроми с 4:0 на свой терен Спортист Своге в двубой от 13-ия кръг от Втора лига. Кристиян Бойчев се отличи с хеттрик за "драконите", а Билал Ел Бакали се разписал от дузпа в 14-ата минута. Русенци са на първо място в класирането, като увеличиха аванса си на върха на 4 точки пред Фратрия и Янтра. Битката между двата тима за втората позиция се завърза заради грешна стъпка на варненци и успех на габровци.

Дунав мачка, Фратрия загуби, Янтра се възползва

Фратрия загуби с 0:1 гостуването си на втория състав на ЦСКА. „Армейците“ записаха трета поредна шампионатна победа и се доближиха до челните места в класирането. Те са на 5-о място с актив от 21 точки.

Първото полувреме в Драгалевци протече равностойно, а „червените“ нападатели пропуснаха няколко добри ситуации за откриване на резултата. Все пак в началото на втората част ЦСКА достигна до гол, след като Юлиан Илиев центрира от ъглов удар, а Симеон Чатов се оказа най-съобразителен в наказателното поле и с удар с глава намери мрежата.

Последва натиск на гостите, но отбраната ни действаше стабилно, а в края Мартин Сораков можеше да отбележи втори гол за „армейците“, но стражът на Фратрия се намеси със сетни сили. В следващия кръг ЦСКА II гостува на Янтра на 3 ноември (понеделник) от 17:00 ч.

В друга среща от кръга Янтра се наложи с 2:1 след обрат срещу домакина Спартак Плевен. Петър Господинов изведе плевенчани напред още във втората минута, но попадения на Мартин райнов и Георги Димитров съответно в 76-ата и 90-ата минута осигуриха ценния успех за габровци.

