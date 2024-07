Проектодоговорът за мир между Москва и Киев, обсъждан от официални представители на двете страни в Истанбул през 2022 г. - малко след началото на руската война в Украйна - може да е основа на бъдещи преговори. Това заяви руският диктатор Владимир Путин на срещата на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС).

"Споразуменията остават на масата и могат да послужат като основа за мирно уреждане на конфликта в Украйна", посочи издирваният от съда в Хага диктатор, без да назовава думата "война". Освен това той благодари на турския президент Реджеп Тайип Ердоган за организирането на срещата на делегациите през март 2022 г.

Putin stated that the Istanbul agreements are still valid and can serve as the basis for resuming negotiations.



