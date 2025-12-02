Путин пак се размечта за буферна зона в Северна Украйна, Зеленски го парира за Купянск (ВИДЕО)

Добър ден. Ще правим буферна зона в Северна Украйна – така може да бъде обобщено какво отново заръча руският диктатор Владимир Путин, след като началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов пак го увери, че руснаците правели точно това - в Харковска област и Суми. А Владимир Путин "развя" буферната зона, след като на 10 май, 2024 година армията на диктатора тръгна да прави буферна зона в Харковска област и стигна до Вовчанск, на по-малко от 10 километра от границата, като заседна там. Според Путин обаче Вовчанск бил в руски ръце – най-много 35% от територията на града е под техен контрол, каза преди броени дни американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) на база задълбочено проучване на геолокализирани видеокадри – Още: Нов рекорд от руски атаки за 24 часа: Опорките на Путин за фронта лъщят ярко (ОБЗОР – ВИДЕО)

BREAKING ⚡️🚨



On the eve of talks with Witkoff, Putin claimed that the “initiative” in the war zone is fully in Russia’s hands



Putin threw on some camouflage and is now listening to reports about how Russian troops supposedly captured Pokrovsk and Vovchansk.



Most likely, this… pic.twitter.com/UQvjoBrVlG — NEXTA (@nexta_tv) December 1, 2025

Путин обърна внимание и на Купянск – че на съвещанието с военните било обърнато внимание какво става там. Но какво става там той не уточни – направи го украинският президент Володимир Зеленски при визитата си в Париж вчера, 1 декември. Зеленски беше категоричен: "Русия твърди, че е превзела Купянск, но ние разчистихме почти всички техни щурмови групи там". Контролът над града е украински, каза той. Инициативата била напълно в ръцете на руската армия в Покровското, съседното от юг Олександриевско направление, както и Гуляйполе, Запорожката област, увери Путин - Още: Превзехме Купянск, но украинците не ни дават да го покажем: Лунатизмът на Путин удари нови висоти (ВИДЕО)

Putin has ordered the creation of a "security zone" along the Ukrainian border in the area of responsibility of Russia’s "North" grouping. In effect, this signals plans to expand control over border areas in Kharkiv, Sumy, and Chernihiv regions. pic.twitter.com/YWnLT2oyj4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 1, 2025

💥 Zelenskyy: “None of Russia’s recent offensive operations have been successful”



The Ukrainian President acknowledged that heavy fighting is ongoing in Pokrovsk and other directions. However, Kupiansk remains firmly under Ukrainian control.



“Russia claims it has taken… pic.twitter.com/o1H2yhXMDg — NEXTA (@nexta_tv) December 1, 2025

"Разбира се, Русия постига напредък, с няколко настъпателни операции. Нито една от тези операции обаче не постригна пълен успех дотук. Има трудни боеве в Покровск и други райони", отвърна задочно Зеленски, като съобщи, че през октомври в Украйна са убити 25 500 руски войници и че руските загуби са много големи – а руснаците осъществяват напредък с по 10-20-30 души на групи, много биват унищожавани, после пак опитват да вървят напред.

"Честно казано, не става въпрос за метри или километри. И каква е цената на всичко това? Не става въпрос дали могат да напреднат. Става въпрос за това дали искат да спрат. И когато някой говори за територия, винаги става въпрос за хора. Въпросът за територията или напредъка винаги е свързан с гаранции за сигурност. Украйна трябва да знае със сигурност, че когато войната приключи, ще има гаранции за сигурност за цяла Украйна, срещу ново нашествие. Това е основното", категоричен беше Зеленски.

