Путин пак се размечта за буферна зона в Северна Украйна, Зеленски го парира за Купянск (ВИДЕО)

02 декември 2025, 07:13 часа 436 прочитания 0 коментара
Добър ден. Ще правим буферна зона в Северна Украйна – така може да бъде обобщено какво отново заръча руският диктатор Владимир Путин, след като началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов пак го увери, че руснаците правели точно това - в Харковска област и Суми. А Владимир Путин "развя" буферната зона, след като на 10 май, 2024 година армията на диктатора тръгна да прави буферна зона в Харковска област и стигна до Вовчанск, на по-малко от 10 километра от границата, като заседна там. Според Путин обаче Вовчанск бил в руски ръце – най-много 35% от територията на града е под техен контрол, каза преди броени дни американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) на база задълбочено проучване на геолокализирани видеокадри – Още: Нов рекорд от руски атаки за 24 часа: Опорките на Путин за фронта лъщят ярко (ОБЗОР – ВИДЕО)

Путин обърна внимание и на Купянск – че на съвещанието с военните било обърнато внимание какво става там. Но какво става там той не уточни – направи го украинският президент Володимир Зеленски при визитата си в Париж вчера, 1 декември. Зеленски беше категоричен: "Русия твърди, че е превзела Купянск, но ние разчистихме почти всички техни щурмови групи там". Контролът над града е украински, каза той. Инициативата била напълно в ръцете на руската армия в Покровското, съседното от юг Олександриевско направление, както и Гуляйполе, Запорожката област, увери Путин - Още: Превзехме Купянск, но украинците не ни дават да го покажем: Лунатизмът на Путин удари нови висоти (ВИДЕО)

"Разбира се, Русия постига напредък, с няколко настъпателни операции. Нито една от тези операции обаче не постригна пълен успех дотук. Има трудни боеве в Покровск и други райони", отвърна задочно Зеленски, като съобщи, че през октомври в Украйна са убити 25 500 руски войници и че руските загуби са много големи – а руснаците осъществяват напредък с по 10-20-30 души на групи, много биват унищожавани, после пак опитват да вървят напред.

"Честно казано, не става въпрос за метри или километри. И каква е цената на всичко това? Не става въпрос дали могат да напреднат. Става въпрос за това дали искат да спрат. И когато някой говори за територия, винаги става въпрос за хора. Въпросът за територията или напредъка винаги е свързан с гаранции за сигурност. Украйна трябва да знае със сигурност, че когато войната приключи, ще има гаранции за сигурност за цяла Украйна, срещу ново нашествие. Това е основното", категоричен беше Зеленски.

Още: Истерията на Тръмп за мир в Украйна: Препъникамъните. В Купянск руснаците закъсват (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Владимир Путин буферна зона Володимир Зеленски война Украйна Купянск Харковска област руска офанзива Вовчанск
