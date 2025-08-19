Путин с "неустоима" оферта - предложил да се срещне със Зеленски в Москва

Руският диктатор Владимир Путин е предложил среща с украинския президент Володимир Зеленски в Москва по време на разговора си с Доналд Тръмп, съобщи Агенция Франс прес, цитирайки два източника, запознати с темата. "Путин е споменал Москва" в понеделник, когато е разговарял с американския президент, твърди един от източниците. Зеленски, който тогава е бил във Вашингтон заедно с европейски лидери, е отговорил с категорично "не".

Френският президент Еманюел Макрон коментира, че подобна среща може да се проведе "в Европа" и предложи Женева като вариант. В интервю за телевизия TF1-LCI той припомни, че последните преки преговори между Москва и Киев са били в Истанбул през 2022 г., но подчерта, че домакин може да бъде и друга "неутрална" държава.

Ще бъде ли арестуван в Швейцария?

В същото време швейцарският външен министър Игнацио Касис заяви, че страната му е готова да приеме подобна среща. Пред SRF той уточни, че въпреки издадената от Международния наказателен съд заповед за арест на Путин, "целта да се приеме г-н Путин в Швейцария, без той да бъде арестуван, е 100% постижима... разбира се, ако той пристигне за мирна конференция, а не по лични причини".

Касис допълни, че ще е необходима "определена процедура", за да бъде гарантирано това, но увери, че тя може да бъде приложена "само за няколко дни".