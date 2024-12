Путин се цели в Киев с "Орешник", защото това е недовършена ракета и е по-опасна в случая: Анализ

Руският диктатор Владимир Путин, издирван от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца, неслучайно предложи на Запада ракетният дуел с най-новата руска балистична ракета със среден обсег "Орешник" да се проведе в Киев. Причината е проста - ракетата на Путин е недовършена и затова би била много ефективна в гъсто населен с цивилни район, а не ако трябва да уцели нещо конкретно. Това твърди в свой нов анализ о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб.

Машовец напомня какво представлява "Орешник" според оценките дотук: "Полезният товар на ракетата се състои от 6 бойни глави с общо 36 суббоеприпаса. Те се движат с хиперзвукова скорост, по-голяма от 5М [около 6450 км в час] преди удара, както е типично за ракета от този клас", посочи британското военно разузнаване: Новата "страшна" руска ракета "Орешник": Промяна на играта - така му се иска на Путин

"По същество това е ракета със среден обсег с множество бойни глави (множествена бойна глава). Главата/главите уж има индивидуално насочване на целта/целите. Всъщност този боклук наистина лети бързо (особено на последния участък от траекторията) и дори е напълно възможно бойните му глави да се "отделят". Поради това е трудно, ако не и невъзможно, тези глави да бъдат прехванати от съществуващите ПВО системи. Но руските експерти още не са успели "да екипират" ракетата със система за индивидуално насочване на отделящата се/отделящите се бойна/бойни глава/глави - видя се при удара в Днипро. Поради неуспешна тополоизолация главите и суббоперипасите всъщност се самоунищожават и засипват района на удара с отломки (шрапнели) по неконтролируем начин. Затова вече писах, че Путин се изграви с недовършена ракета", пише Машовец - ОЩЕ: САТЕЛИТНИ СНИМКИ: Новата ракета на Путин не е уцелила обявената от него цел

Ако ракетата бъде използвана с ядрена бойна глава, това няма значение - ядрен взрив ще има, независимо дали е насочен в точно една точка или приблизително в един район. Обаче при конвенционална бойна глава не е така - ракетата се разпръсква на множество шрапнели, не е високоточно оръжие, способно да порази цел метър на метър от няколко хиляди километра и затова Путин е убеден, че няма ПВО на света, която да я спре. Много обаче е съмнително дали с такава конвенционална "халосна" бойна глава може да има поразяващ ефект, близък до ядрен взрив (както Путин вече разтръби: Ударът с "Орешник" е сравним с метеорит, който образува цели езера), защото масата на ракетата малко преди да се удари в повърхността трябва да е по-голяма, а след като тя се раздробява, как ще е така, уточнява украинският военен експерт.

